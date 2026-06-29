WM-Wahnsinn: Algerier war sein Tor fast unangenehm

Es waren 5:34 Minuten, 109 (!) algerische Pässe, ohne dass ein Österreicher das Spielgerät berührt hatte, ehe der Ball zu Riyad Mahrez kam: „Ehrlich gesagt, war es etwas unangenehm. Aber wenn der Ball tief gespielt wird, muss ich den Lauf machen. Ich muss den Fußball respektieren und versuchen, ein Tor zu schießen“, entschuldigte sich der Superstar fast für sein 3:2 in Minute 93.