Wechsel steht bevor: WM-Star hat sich entschieden!

Shootingstar Yan Diomande steht erneut im Fokus: Der heiß begehrte Angreifer von der Elfenbeinküste hat sich offenbar während der WM für einen Wechsel von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain entschieden!
Laut den Fernsehsendern Sky und RMC sowie des Transferexperten Fabrizio Romano soll sich der 19-Jährige mit dem Champions-League-Sieger auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.
Liverpool blitzte mit 100-Mio.-Angebot ab
Damit der Wechsel nach der laufenden WM stattfinden kann, muss sich PSG noch mit Leipzig über die Ablösesumme einigen. Beide Klubs würden sich demnach bereits im Austausch befinden. An Diomande hatte dem Vernehmen nach auch der FC Liverpool großes Interesse gezeigt. Medienberichten zufolge soll RB ein Angebot der Reds über 100 Millionen Euro abgelehnt haben.
Diomande steht bei RB noch bis 2030 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel ist dort nicht verankert. Leipzig hatte das große Talent erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganes verpflichtet.
Haaland und Co. warten
Diomande peilt mit der Elfenbeinküste das WM-Achtelfinale an. Dafür muss der deutsche Gruppengegner in der ersten K.-o.-Runde im Dallas-Stadion am Dienstag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) die Norweger um Sturmstar Erling Haaland besiegen.
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