Fan-Liebling: TV-Star wird bei der WM gefeiert

Selbst Fußballprofi

Fachfremd ist Fernandez keineswegs: Der Schauspieler ist wirklich Fußballprofi. Der 35-Jährige unterschrieb im Mai bei El Paso Locomotive, einem Team aus der zweitklassigen USL Championship in Nordamerika, einen Vertrag. Diesen hat er sich nicht nur wegen seiner Berühmtheit verdient, sondern auch durch gute Leistungen in einem zweimonatigen Probetraining.