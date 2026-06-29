Fans feiern Lovestory: „Viel besser als erwartet!“

Das Abenteuer geht weiter, auch für Österreichs Fans! Und Rot-Weiß-Rot hat an den Gastgebern in Amerika richtig Gefallen gefunden. Auch Social-Media-Koch-Star Dominik (bekannt als sweet.dominik) ist begeistert: „Es ist alles viel besser als erwartet. So viel wurde auf der ganzen Welt und in Österreich geschimpft ...“