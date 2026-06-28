Eine Hitzeschlacht um die goldenen Helme

Heiß waren nicht nur die Temperaturen bei den Landesmeisterschaften der Kärntner Feuerwehren in Griffen. Die einzelnen Bewerbsgruppen lieferten sich hitzige Duelle.
Der neue Bewerbsplatz sowie das Sportzentrum Griffen waren Samstag Austragungsort der Kärntner Feuerwehrwettbewerbe. Bei der 66. Landesmeisterschaft und dem 21. Landesjugendwettbewerb waren insgesamt 89 Gruppen mit 800 aktiven Feuerwehrmitgliedern sowie 550 Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen an den Start gegangen.
Kampf um Goldene Helme
Die Gruppen hatten sich bereits über die Bezirksleistungsbewerbe für die Meisterschaft qualifiziert. Neben klassischen Kategorien Bronze, Silber und Bronze wurde auch ein Mannschaftsbewerb sowie der „Cup der Cupsieger“ ausgetragen.
Bei dem letzten Bewerb traten die besten Gruppen aus den Cupbewerben des Vorjahres in einem spannenden landesweiten Finale an. Bis zum letzten Durchgang lieferten sich die Teams packende Duelle. Besonders die extremen Temperaturen waren für die Teilnehmer eine große Herausforderung. Bereits im Vorfeld wurde ein eigenes Hitzeschutzkonzept ausgearbeitet.
Die Feuerwehren Vassach, Flattach-Fragant, St. Andrä, Rinkenberg, Griffen, Grafenstein, Töplitsch, St. Jakob im Lesachtal, Waidegg, Grafenstein, Kaning, Olsach-Molzbichl, Puch, Draßnitzdorf sowie die Jugendlichen der Feuerwehren St. Stefan/Gail, St. Thomas am Zeiselberg, Hühnersberg, Schwabegg, Hermagor, Thalsdorf, St. Peter/Spittal gingen als Sieger hervor.
Dankbarkeit auch von Feuerwehrchef
„Es ist nicht selbstverständlich, neben Einsätzen und Übungen auch noch mit vollem Elan hinter den Bewerben zu stehen. Wir durften heute sehen, mit welchem Eifer und mit welcher Motivation die Teilnehmer dabei waren und das bei noch nie dagewesenen Wetterbedingungen“, gratulierte Kärntens Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin den siegreichen Wehren.
Für beste Bewerbs- und Verpflegungsbedingungen sorgten die austragenden Feuerwehren Griffen, Greutschach-Kaunz, Enzeldorf, Pustritz und Langegg in Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Griffen.
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