Eine Hitzeschlacht um die goldenen Helme

Dankbarkeit auch von Feuerwehrchef

„Es ist nicht selbstverständlich, neben Einsätzen und Übungen auch noch mit vollem Elan hinter den Bewerben zu stehen. Wir durften heute sehen, mit welchem Eifer und mit welcher Motivation die Teilnehmer dabei waren und das bei noch nie dagewesenen Wetterbedingungen“, gratulierte Kärntens Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin den siegreichen Wehren.