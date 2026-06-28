Verkehrschaos befürchtet: FP fordert Lösung

„Fürnitz ist nicht nur ein Industrie- und Gewerbegebiet, sondern in erster Linie der Lebens- und Wohnraum tausender Bürger“, so FP-Mobilitätssprecher Markus di Bernardo. Grundsätzlich sei jede neue Firmenanbindung in der Gemeinde positiv zu bewerten, man dürfe aber nicht auf die Menschen vor Ort vergessen, meint di Bernardo. „Wir werden weiterhin mit Nachdruck darauf drängen, dass hier endlich konkreten Maßnahmen folgen und die Anliegen der Bevölkerung ernst genommen werden“, so di Bernardo und Oschounig.