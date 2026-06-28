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Kreuzung in Fürnitz

Verkehrschaos befürchtet: FP fordert Lösung

Kärnten
28.06.2026 17:00
Di Bernardo und Oschounig fordern eine Verkehrslösung in Fürnitz
Di Bernardo und Oschounig fordern eine Verkehrslösung in Fürnitz(Bild: FP Kärnten)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Fürnitz entwickelt sich immer mehr zum Logistikstandort. Mit dem geplanten Auslieferungslager der Brau Union wird für eine schon jetzt stark frequentierte Kreuzung ein Verkehrskollaps befürchtet.

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Bereits in der Vergangenheit wurde über eine Entschärfung der Verkehrskreuzung der Rosental Bundesstraße mit der Kärntner Bundesstraße in Fürnitz gefordert.

Kreisverkehr oder Ampelregelung
Einige Male wurde der Ruf nach einer Ampelregelung oder einem Kreisverkehr laut. Denn besonders zu den Stoßzeiten ist das Linkseinbiegen aus Fürnitz in die Kärntner Bundesstraße oft ein Geduldsspiel – die Kapazitätsgrenzen werden erreicht. Dazu kommt, dass die Kreuzung von vielen Verkehrsteilnehmern als unübersichtlich wahrgenommen wird.

Mit dem Baustart des neuen Auslieferungslagers der Brau Union fordert die Kärntner FP nun endlich eine Verkehrslösung für den Kreuzungsbereich ein. „Die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich der Rosental Straße mit der Kärntner Bundesstraße ist seit Jahren ein Nadelöhr und wird durch zusätzlichen Verkehr weiter verschärft werden“, befürchtet Finkensteins FP-Gemeindevorstand Christian Oschounig.

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„Fürnitz ist nicht nur ein Industrie- und Gewerbegebiet, sondern in erster Linie der Lebens- und Wohnraum tausender Bürger“, so FP-Mobilitätssprecher Markus di Bernardo. Grundsätzlich sei jede neue Firmenanbindung in der Gemeinde positiv zu bewerten, man dürfe aber nicht auf die Menschen vor Ort vergessen, meint di Bernardo. „Wir werden weiterhin mit Nachdruck darauf drängen, dass hier endlich konkreten Maßnahmen folgen und die Anliegen der Bevölkerung ernst genommen werden“, so di Bernardo und Oschounig.

Wirtschaftliche Entwicklung und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur müsse zwingend gemeinsam gedacht und umgesetzt werden.

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