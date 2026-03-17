Trump: Werde die Ehre haben, Kuba zu übernehmen

Kein Öl, Blackouts

Kuba befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten, die durch Engpässe bei Ölimporten noch verschärft wird. Seit Monaten erhält das sozialistische Land kein Erdöl aus Venezuela mehr, weil Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Tanker mit Lieferungen aus Venezuela angeordnet hat. Seither hat es mehrere Blackouts gegeben. Große Teile der veralteten Infrastruktur sind in schlechtem Zustand, die Kraftwerke gehen oft vom Netz und müssen notdürftig repariert werden. Die Regierung führt das Problem auf das Handelsembargo der USA zurück, das seit mehr als 60 Jahren besteht.