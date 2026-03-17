Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wunderschöne Insel“

Trump: Werde die Ehre haben, Kuba zu übernehmen

Außenpolitik
17.03.2026 11:06
Von links: Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel, US-Präsident Donald Trump
Von links: Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel, US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Übernahme Kubas angedeutet. Er könne mit dem Land machen, was er wolle, sagte er. „Es ist ein gescheiterter Staat. Sie haben kein Geld, sie haben kein Öl, sie haben gar nichts“, führte er weiter aus.

0 Kommentare

„Sie haben schönes Land. Es ist eine wunderschöne Insel“, wandte der US-Präsident ein. Er glaube, dass er die Ehre haben werde, Kuba zu übernehmen, wobei das auch eine Befreiung bedeuten könne. Kurz zuvor hatte Trump noch von einem Deal gesprochen. „(...) Ich denke, wir werden ziemlich bald entweder einen Deal machen oder tun, was auch immer wir tun müssen“, hatte er am Sonntag gesagt.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hatte zwei Tage zuvor gesagt, sein Land habe Gespräche mit den USA aufgenommen, um Lösungen für die bilateralen Differenzen zu finden. Die kubanische Führung besteht darauf, dass Verhandlungen die Unabhängigkeit der Insel respektieren müssen. Vertreterinnen und Vertreter der US-Regierung deuteten an, dass eine Lockerung des Drucks wohl von politischen und wirtschaftlichen Zugeständnissen Havannas abhänge.

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Blackouts in Kuba.
In den vergangenen Monaten gab es mehrere Blackouts in Kuba.(Bild: AP/Ramon Espinosa)
Das Land erhält kein Erdöl aus Venezuela mehr, da Trump eine Blockade angeordnet hat.
Das Land erhält kein Erdöl aus Venezuela mehr, da Trump eine Blockade angeordnet hat.(Bild: AFP/YAMIL LAGE)

Kein Öl, Blackouts
Kuba befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten, die durch Engpässe bei Ölimporten noch verschärft wird. Seit Monaten erhält das sozialistische Land kein Erdöl aus Venezuela mehr, weil Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Tanker mit Lieferungen aus Venezuela angeordnet hat. Seither hat es mehrere Blackouts gegeben. Große Teile der veralteten Infrastruktur sind in schlechtem Zustand, die Kraftwerke gehen oft vom Netz und müssen notdürftig repariert werden. Die Regierung führt das Problem auf das Handelsembargo der USA zurück, das seit mehr als 60 Jahren besteht.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump kann sich auch eine „friedliche Übernahme“ Kubas vorstellen.
Prüfen Anklagen
USA wollen noch härter gegen Kuba vorgehen
07.03.2026
„Führen Gespräche“
Trump glaubt an Abkommen mit Kubas Führung
02.02.2026

Beziehungen seit 1959 angespannt
Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus, besonders nach der Gefangennahme des Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, im Jänner 2026. Damit brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Der US-Präsident ist überzeugt davon, dass sich der Karibikstaat „in den letzten Augenblicken seines bisherigen Bestehens“ befinde und ein neues Leben beginnen werde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.03.2026 11:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.229 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
154.886 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
127.419 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1162 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
922 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Mehr Außenpolitik
„Wunderschöne Insel“
Trump: Werde die Ehre haben, Kuba zu übernehmen
„Schwächung droht“
Bundesstaatsanwaltschaft: OLG-Chefs üben Kritik
Rückschlag für Trump
Richter bremst umstrittenen Impf-Umbau in den USA
Glawischnig ehrlich:
„Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt“
Falls Trump scheitert
EU-Ratschef will Dialog mit Russland vorbereiten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf