Trump: Werde die Ehre haben, Kuba zu übernehmen

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Übernahme Kubas angedeutet. Er könne mit dem Land machen, was er wolle, sagte er. „Es ist ein gescheiterter Staat. Sie haben kein Geld, sie haben kein Öl, sie haben gar nichts“, führte er weiter aus.
„Sie haben schönes Land. Es ist eine wunderschöne Insel“, wandte der US-Präsident ein. Er glaube, dass er die Ehre haben werde, Kuba zu übernehmen, wobei das auch eine Befreiung bedeuten könne. Kurz zuvor hatte Trump noch von einem Deal gesprochen. „(...) Ich denke, wir werden ziemlich bald entweder einen Deal machen oder tun, was auch immer wir tun müssen“, hatte er am Sonntag gesagt.
Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hatte zwei Tage zuvor gesagt, sein Land habe Gespräche mit den USA aufgenommen, um Lösungen für die bilateralen Differenzen zu finden. Die kubanische Führung besteht darauf, dass Verhandlungen die Unabhängigkeit der Insel respektieren müssen. Vertreterinnen und Vertreter der US-Regierung deuteten an, dass eine Lockerung des Drucks wohl von politischen und wirtschaftlichen Zugeständnissen Havannas abhänge.
Kein Öl, Blackouts
Kuba befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten, die durch Engpässe bei Ölimporten noch verschärft wird. Seit Monaten erhält das sozialistische Land kein Erdöl aus Venezuela mehr, weil Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Tanker mit Lieferungen aus Venezuela angeordnet hat. Seither hat es mehrere Blackouts gegeben. Große Teile der veralteten Infrastruktur sind in schlechtem Zustand, die Kraftwerke gehen oft vom Netz und müssen notdürftig repariert werden. Die Regierung führt das Problem auf das Handelsembargo der USA zurück, das seit mehr als 60 Jahren besteht.
Beziehungen seit 1959 angespannt
Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus, besonders nach der Gefangennahme des Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, im Jänner 2026. Damit brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Der US-Präsident ist überzeugt davon, dass sich der Karibikstaat „in den letzten Augenblicken seines bisherigen Bestehens“ befinde und ein neues Leben beginnen werde.
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