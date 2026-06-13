Hier tobt Machtkampf auf Kosten von Heimbewohnern

Ein offener Brief des Pflegeteams an die Caritas-Geschäftsführung sorgt für Aufsehen: Mitarbeiter des Hauses St. Elisabeth in Wien-Döbling berichten von Angst, Druck, Kündigungsdrohungen und einer kollabierten Kollegin. Die Caritas widerspricht den Vorwürfen und spricht von einer mittlerweile beruhigten Lage im Haus.