Hier tobt Machtkampf auf Kosten von Heimbewohnern

Ein offener Brief des Pflegeteams an die Caritas-Geschäftsführung sorgt für Aufsehen: Mitarbeiter des Hauses St. Elisabeth in Wien-Döbling berichten von Angst, Druck, Kündigungsdrohungen und einer kollabierten Kollegin. Die Caritas widerspricht den Vorwürfen und spricht von einer mittlerweile beruhigten Lage im Haus.
Mit einem mehrseitigen Brief an die Geschäftsführung hat das diplomierte Pflegepersonal (DGKP) des Caritas-Hauses St. Elisabeth in Wien Alarm geschlagen. Das Team, das gemeinsam auf rund 300 Berufsjahre kommt, beschreibt seit September gravierende Probleme im Arbeitsalltag:
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