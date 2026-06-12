Rektorengehälter: Keine Rettung für Uni-Budgets

Rektor fürchtet Kündigungen

Die Entscheidung über die Leistungsvereinbarung soll jetzt jedenfalls erst nach einer Regierungsklausur im Herbst fallen. „Es ist wichtig, dass wir wieder in einen konstruktiven Dialog treten“, sagt Bischof. Er bleibt optimistisch, noch gab es keine Kündigungen. „Wenn mir aber das Geld fehlt, kann ich nur signifikant beim Personal sparen. Und das würde wohl junge, unbefristete Stellen treffen, das wäre eine Katastrophe!“