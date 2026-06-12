Balkon einer Wohnanlage brennt lichterloh

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus musste die Berufsfeuerwehr Klagenfurt ausrücken. Ein Balkon stand in der Nacht in Flammen.
Feueralarm in der Kärntner Landeshauptstadt. Gegen 2 Uhr früh ist am Freitag ein Balkon in Flammen aufgegangen. Die Bewohner bemerkten das Feuer rasch und konnten sich noch selbst aus den vier Wänden im Obergeschoss befreien.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnten den Brand rasch löschen und unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.
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