Schützenhilfe von Staranwalt für Stadtchef

Viele Fragen sind noch offen

Wer aber für den Klagenfurter Gemeinderat die Zivilklage einbringt, ist noch offen. Scheider ist aus bekannten Gründen aus dem Rennen, auch Magistratsdirektorin Isabella Jandl wird es nicht tun. Sie brach vor dem Gemeinderat am Mittwoch eine Lanze für Scheider. Bleibt nur noch ein Parteichef der Gemeinderatsparteien.