Themen im Landtag: Ländlicher Raum und Sparsamkeit

Unter dem Titel „Sparen im System, statt Belastungen für die Kärntner Bevölkerung!“ lief am Donnerstag die aktuelle Stunde des Landtags. „Die Menschen haben das Gefühl, dass es nicht ganz gerecht abläuft“, kritisiert FP-Chef Erwin Angerer, der sich auch der Bundespolitik widmete – Stichwort: Pensionen und Polizei. In Richtung der Landesregierung: „Ihr seid nicht bereit, bei euch selbst zu sparen. Das ist mehr als ungerecht.“