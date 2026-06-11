„Die Missstände waren der Regierung völlig egal!“

„Landesregierung ist in der Verantwortung“

Laut Sint herrsche in der Einrichtung „Gefahr im Verzug“: 100 Übergriffe seien seit 2025 dokumentiert – körperliche Angriffe mit Verletzungen, Anspucken, Morddrohungen und Beleidigungen. „TSD-GF Stolz weiß nachweislich seit August 2025 Bescheid. Mitarbeiter haben ihn schriftlich über die eskalierende Gewalt in der Landeseinrichtung informiert und konkrete Schutzmaßnahmen gefordert. Erst aufgrund des öffentlichen Drucks kündigt Stolz nun Maßnahmen zur Verbesserung an. Das ist zu wenig und viel zu spät“, sagt Sint, der auch die Landesregierung in die Pflicht nimmt: „Sie ist für die TSD verantwortlich, weil sie zu 100 Prozent dem Land Tirol gehört. LH Anton Mattle und LHStv. Philip Wohlgemuth tragen Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, Klienten und Steuerzahlern.“