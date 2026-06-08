Notschlafstelle: „So kann’s nicht weitergehen!“

„Ich bin seit längerer Zeit mit den Mitarbeitern in Kontakt. Daneben habe ich selbst ehrenamtlich in der Notschlafstelle geholfen. Was ich dort erlebt habe, deckt sich mit den Berichten der Mitarbeiter“, berichtet Innsbrucks FPÖ-GR Reini Happ tags darauf. Er habe bei einem Termin mit den Verantwortungsträgern – LHStv. Philip Wohlgemuth und TSD-GF Florian Stolz – die Verbesserungsvorschläge, „die direkt von den Mitarbeitern kommen“, dargelegt. „Leider kam es seitdem zu keinen Verbesserungen. Es mangelt am sozialen Willen. Die Notschlafstelle ist nach wie vor täglich unterbesetzt und der Schutz der Mitarbeiter ist nach wie vor nicht gegeben.“