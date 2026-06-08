Neue Details! So geht’s Eriksen nach Zusammenbruch

Neue Details rund um den Gesundheitszustand von Christian Eriksen: Der 34-jährige Däne, der am Sonntag beim Testspiel gegen die Ukraine erneut zusammengebrochen war, befindet sich auf dem Weg der Besserung.
„Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald aus dem Spital entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann“, vermeldet Teamarzt Morten Boesen am Montagvormittag. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.“
Erneut kollabiert
In der 65. Minute griff sich Eriksen an die Brust und fiel zu Boden. Nach einer ersten Behandlung konnte er wieder aufstehen und auf eigenen Beinen zu einem aufs Feld gefahrenen Rettungswagen gehen. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen, beide Nationen hatten sich nicht für die nächste Woche startende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.
Während der EM 2021 war Eriksen beim ersten dänischen Spiel gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen. Der Mittelfeldspieler musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden.
Defibrillator am Herzen
2022 setzte er seine Karriere fort, nachdem ihm unter anderem ein Defibrillator (ICD) am Herzen eingesetzt wurde. Aktuell steht er nach Stationen bei den englischen Klubs Brentford und Manchester United beim deutschen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg unter Vertrag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.