Neue Details! So geht’s Eriksen nach Zusammenbruch

Erneut kollabiert

In der 65. Minute griff sich Eriksen an die Brust und fiel zu Boden. Nach einer ersten Behandlung konnte er wieder aufstehen und auf eigenen Beinen zu einem aufs Feld gefahrenen Rettungswagen gehen. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für Dänemark abgebrochen, beide Nationen hatten sich nicht für die nächste Woche startende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.