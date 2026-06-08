Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama bei Testspiel

Eriksen meldet sich erstmals nach Kollaps

Fußball International
08.06.2026 19:09
Christian Eriksen
Christian Eriksen(Bild: EPA/Bo Amstrup)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“: Mit diesen Worten hat sich Dänemark-Star Christian Eriksen knapp 24 Stunden nach seinem Zusammenbruch auf dem Platz erstmals geäußert.

0 Kommentare

„Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, hatte der Schock meines ICD große Auswirkungen auf mich und meine Familie, aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als die, die 2021 passierte“, schrieb der 34-Jährige am Montagabend auf Instagram. Er fühle sich „gut“ und die Genesung habe bereits begonnen.

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen am Sonntagabend beim Länderspiel in Odense gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. 

Lesen Sie auch:
Große Bestürzung nach dem erneuten Drama um Christian Eriksen.
Drama um Routinier
Dänen-Trainer über Eriksen: „Habe das Gefühl …“
08.06.2026
Er kollabierte erneut
„Großer Schock“: Bestürzung nach Eriksen-Drama
08.06.2026
Drama wiederholt sich
Eriksen bei Testspiel erneut zusammengebrochen
07.06.2026

2021 musste der dänische Spielmacher noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt, dieser dürfte ihm jetzt entscheidend geholfen haben. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus fuhr.

(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

„Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann“, veröffentlichte der dänische Verband DBU am Montagvormittag ein Statement des Teamarztes Morton Boesen.

Karriereende steht im Raum
Ob Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. „Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht“, sagte der dänische Sportdirektor Peter Möller.

Eriksen ist vor zwei Wochen mit Wolfsburg in die zweite Liga abgestiegen.
Eriksen ist vor zwei Wochen mit Wolfsburg in die zweite Liga abgestiegen.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Eigentlich waren in dieser Woche Gespräche zwischen Eriksen und seinem Klub Wolfsburg geplant, ob er sich auch nach dem Bundesliga-Abstieg einen Verbleib vorstellen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
08.06.2026 19:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.899 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.492 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.713 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1622 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1455 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1447 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Fußball International
WM-Test im Ticker
LIVE: Niederlande gegen Usbekistan
Drama bei Testspiel
Eriksen meldet sich erstmals nach Kollaps
Sport Tv Logo
Österreich-Startgegner
Spaß am Spiel! Jordanien verfolgt eigene WM-Ziele
Sorgen in Mexiko-Stadt
WM-Eröffnung drohen Unwetter, Demos und Streiks
„Tut mir leid, ...“
WM-Goalie verpasst Geburt seines ersten Kindes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf