Eriksen meldet sich erstmals nach Kollaps

„Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“: Mit diesen Worten hat sich Dänemark-Star Christian Eriksen knapp 24 Stunden nach seinem Zusammenbruch auf dem Platz erstmals geäußert.
„Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, hatte der Schock meines ICD große Auswirkungen auf mich und meine Familie, aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als die, die 2021 passierte“, schrieb der 34-Jährige am Montagabend auf Instagram. Er fühle sich „gut“ und die Genesung habe bereits begonnen.
Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen am Sonntagabend beim Länderspiel in Odense gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.
2021 musste der dänische Spielmacher noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt, dieser dürfte ihm jetzt entscheidend geholfen haben. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus fuhr.
„Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann“, veröffentlichte der dänische Verband DBU am Montagvormittag ein Statement des Teamarztes Morton Boesen.
Karriereende steht im Raum
Ob Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. „Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht“, sagte der dänische Sportdirektor Peter Möller.
Eigentlich waren in dieser Woche Gespräche zwischen Eriksen und seinem Klub Wolfsburg geplant, ob er sich auch nach dem Bundesliga-Abstieg einen Verbleib vorstellen kann.
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