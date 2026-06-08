Eriksen meldet sich erstmals nach Kollaps

2021 musste der dänische Spielmacher noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt, dieser dürfte ihm jetzt entscheidend geholfen haben. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus fuhr.