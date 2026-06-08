„Großer Schock“: Bestürzung nach Eriksen-Drama

Wie geht’s nun weiter?

Diesmal gab der dänische Verband DBU jedoch schnell eine erste Entwarnung. „Christian geht es gut. Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen“, sagte Teamarzt Morten Boesen. Ob Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. „Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht“, sagte der dänische Sportdirektor Peter Möller.