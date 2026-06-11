Mehrwegsystem für Wein, ein kühler Roter und mehr

Die Zeiten haben sich auch im Weinbau verändert – so ist mittlerweile alkoholfreier Wein ein großes Thema in der Branche. Der Chef des Hauses war anfangs selbst nicht ganz davon überzeugt, ließ sich aber eines Besseren belehren. Nachdem er in Deutschland jemanden von einer Firma kennenlernte, in der man Wein entalkoholisieren kann, wollte er es probieren und fing an zu tüfteln. Denn jeden Wein kann man nicht nehmen.