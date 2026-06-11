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Weingut Allacher

Mehrwegsystem für Wein, ein kühler Roter und mehr

Burgenland
11.06.2026 07:00
V.li.nach re.: Marketing Managerin Bianca Gangl, Exportleiter Thomas Gangl und Janine und ...
V.li.nach re.: Marketing Managerin Bianca Gangl, Exportleiter Thomas Gangl und Janine und Michael Allacher.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das Weingut Allacher Vinum Pannonia in Gols hat viele innovative Ideen. 

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Michael Allacher und seine Frau Janine betreiben ihr Weingut in den Weinbergen von Gols in dritter Generation.

Die Zeiten haben sich auch im Weinbau verändert – so ist mittlerweile alkoholfreier Wein ein großes Thema in der Branche. Der Chef des Hauses war anfangs selbst nicht ganz davon überzeugt, ließ sich aber eines Besseren belehren. Nachdem er in Deutschland jemanden von einer Firma kennenlernte, in der man Wein entalkoholisieren kann, wollte er es probieren und fing an zu tüfteln. Denn jeden Wein kann man nicht nehmen.

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In Weiß gehalten gibt es einen Null prozentigen Muskat Ottonel, die rote Variante besteht aus Zweigelt-Trauben. Der größte Abnehmer ist Spar, im Export haben die deutschen Kunden die Nase vorn.

Der coole Rote aus dem Kühlschrank
Seit kurzem im Sortiment gibt es außerdem den „Chilled Red“. Das ist kein besonders cooler SPÖ-Politiker, sondern ein leichter Rotwein, der kalt getrunken wird. Hat der Wein die richtige Temperatur, ändert die Etikette ihre Farbe von hell- auf dunkelblau. „Vor allem im Sommer ist er eine höllisch gute Alternative zum Spritzer, vor allem für jene, die lieber Rot- als Weißwein trinken“, so Allacher.

(Bild: Reinhard Judt)

Übrigens: Sind die Weine von den Allachers ausgetrunken, wird das Leergut gerne zurückgenommen. Pro zurückgegebener Flasche gibt es dann Lose und dafür einmal in jedem Monat drei Magnum-Flaschen der Sonderedition „Rewined“ zu gewinnen. Der Golser Winzer verkauft 90 Prozent des Weines in Österreich, 10 Prozent davon Abhof. 10 Prozent gehen in den Export. Neu am Markt ist Allacher unter anderem in Kanada – übrigens auch mit den alkoholfreien Tropfen. Wir wünschen ein herzliches „Zum Wohle!“

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