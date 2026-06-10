Petr Popelka verlässt Wien in Richtung München

Sein Amt als Chefdirigent der Wiener Symphoniker, wo Popelka seit 2024 tätig ist, wird der Musiker dann aufgeben. Er werde dem Orchester aber weiterhin verbunden bleiben und immer wieder als Gast nach Wien kommen, sagte der 40-Jährige. Der Funke zum Bayerischen Staatsorchester sei sofort übergesprungen und sei ihm „tief ins Herz“ gegangen. Deshalb habe er sich auch dafür entschieden, diese Position anzunehmen. „Diese Aufgabe erfüllt mich vor allem mit großem Respekt, aber auch mit großem Willen und Freude.“