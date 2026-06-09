„Die Steiermark ist das kulinarische Nonplusultra“

Tim Raue hat in Graz eine zweite Heimat gefunden

Am Dienstag gaben sich dann die germanischen Star-Köche die Klinke in die Hand. Allen voran natürlich TV-Liebling Tim Mälzer. Der „Kitchen impossible“-Macher machte um seine Steiermark-Liebe keinen Hehl. „Leider bin ich ja sehr selten in Graz, aber die Steiermark ist für mich einfach das kulinarische Nonplusultra“, verriet der Hamburger der „Krone“. „Ihr Steirer seid relativ direkt, so wie wir Norddeutsche, und ich mag einfach euren Schmäh. Nur braucht’s halt mehr Flüge nach Hamburg.“