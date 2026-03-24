Fast-Food-Riese hat nun Eröffnungstermin fixiert

Jetzt ist es raus! „Eröffnet wird am 8. April“, verrät KFC-Marketingchefin Agnieszka Imsirovic auf „Krone“-Anfrage. Damit ist fix, was viele Landstraßen-Flanierer in den vergangenen Tagen aufgrund der fortgeschrittenen Arbeiten schon vermutet haben: Die erste Filiale der US-Fast-Food-Kette KFC in der Linzer Innenstadt nimmt in Kürze seinen Betrieb auf.