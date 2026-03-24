Fast-Food-Riese hat nun Eröffnungstermin fixiert

Jetzt ist es raus! „Eröffnet wird am 8. April“, verrät KFC-Marketingchefin Agnieszka Imsirovic auf „Krone“-Anfrage. Damit ist fix, was viele Landstraßen-Flanierer in den vergangenen Tagen aufgrund der fortgeschrittenen Arbeiten schon vermutet haben: Die erste Filiale der US-Fast-Food-Kette KFC in der Linzer Innenstadt nimmt in Kürze seinen Betrieb auf.
Das Gebäude selbst hat eine lange Geschichte: Das 1863 errichtete „Derflinger-Haus“ wurde über 67 Jahre hinweg als Herrenmodegeschäft genutzt – einen Gastronomiebetrieb gab es hier bisher noch nicht. Zuvor war bis 2022 eine Nespresso-Filiale untergebracht, später folgten Pop-up-Stores.
154 Sitzplätze über zwei Ebenen
Das neue Lokal erstreckt sich über zwei Ebenen und umfasst rund 660 Quadratmeter. 154 Sitzplätze stehen im Innenbereich sowie weitere Plätze im Gastgarten zur Verfügung. Große Fensterflächen sorgen für viel Tageslicht, das Raumkonzept ist offen gestaltet. Digitale Bestellterminals ermöglichen es Gästen, ihre Gerichte individuell zu gestalten.
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