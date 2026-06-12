Lakecia Benjamin, Phönix aus der Jazz-Asche

Mit ihrem neuen Album „We Dream“ im Gepäck kommt Lakecia Benjamin nach Wien – eine seltene Gelegenheit, die musikalische Alchemie der Saxofonistin live zu erleben: Sie verwandelt mit jedem Ton die Jazz-Tradition in sehr heutige Klänge und ihre persönliche Leidensgeschichte in unbändige Energie.
Manchmal ist sogar das unbedankte Nischendasein von Jazz für etwas gut: zum Beispiel, wenn man als junge New Yorker Saxofonistin mit Arbeit in anderen Musikgenres die Miete zahlen muss und so jahrelang von Kalibern wie Stevie Wonder, Prince, Missy Elliott, Alicia Keys und anderen mehr lernen kann, bevor man als dann schon mit allen Wassern gewaschene Musikerin und sechs Grammy-Nominierungen in den letzten drei Jahren die eigenen musikalischen Wurzeln umackert.
Tragödie in Triumph verwandelt
Pop und große Stadion-Konzerte hat Lakecia Benjamin schon 2020 hinter sich gelassen, als sie mit dem Album „The Coltranes“ zeigte, dass man die Ikonen John und Alice Coltrane am besten würdigt, wenn man nicht in Ehrfurcht vor ihnen erstarrt. Sie wäre danach wohl auch so schrittweise in die Jazz-Elite aufgestiegen. Das erledigte sie aber im Laufschritt. Verantwortlich dafür war zum Gutteil, dass ihr Leben 2021 am seidenen Faden hing.
Gebrochene Rippen, ein gebrochenes Schulterblatt, ein gebrochener Kiefer und eine Gehirnblutung waren die bittere Bilanz eines Autounfalls, den Benjamin knapp überlebte. Ihrem seither umso lebensbejahenderem Naturell entsprechend kann sie heute darüber lachend erzählen, dass sie im Spital nicht einmal mehr den amtierenden Präsidenten der USA oder das Kalenderjahr nennen konnte, sondern nur noch Titel der Kompositionen von Saxofonist Charlie Parker.
Feuriger und gereifter denn je
Benjamin kämpfte sich trotz jahrelanger konstanter Schmerzen beim Spielen in Rekordtempo wieder zurück zu ihrer Form und verarbeitete die Erfahrung im Album mit dem treffenden Titel „Phoenix“, auf dem das Bewusstsein hörbar ist, dass jeder gespielte Ton der letzte sein könnte. Zugleich präsentierte sie sich als gereifte Künstlerin – immer noch mit dem für New York typischen „Hier werden keine Gefangenen gemacht“-Zugang zur Musik, aber von allen Überflüssigkeiten befreit.
In ihrer Mitte angekommen
Die neue Einspielung „We Dream“ zeigt, dass die 43-Jährige in ihrer Mitte angekommen ist: Die Dringlichkeit in jeder Note ist geblieben, aber inzwischen auch ein selbstsicherer Überblick über die vielen musikalischen Welten, die sie schon gesehen hat. Mit illustren Gaststars wechselt sie darauf mühelos von Jazz zu Funk zu Hip Hop. Passend zum Albumthema der Suche nach Hoffnung in dunklen Zeiten geht sich sogar eine versteckte Verneigung vor Marvin Gayes Politsoul-Klassiker „What‘s Going On?“ aus.
Das Wiener „Porgy & Bess“ hatte das Glück, am Sonntag, den 14. Juni, eine Lücke in Benjamins Tourplan durch mehrere europäische Jazzfestivals zu ergattern. Als Trostpflaster dafür, dass die Bundeshauptstadt seit Jahren kein Jazzfest mehr zusammenbringt, kann man die Musikerin mit ihrem Trio somit – inzwischen ausnahmsweise – in Klub-Atmosphäre erleben. Ein paar Stehplätze sind noch verfügbar, aber wie immer gibt es auch an diesem Abend den zuverlässigen Live-Stream aus der Riemergasse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.