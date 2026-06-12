Lakecia Benjamin, Phönix aus der Jazz-Asche

Tragödie in Triumph verwandelt

Pop und große Stadion-Konzerte hat Lakecia Benjamin schon 2020 hinter sich gelassen, als sie mit dem Album „The Coltranes“ zeigte, dass man die Ikonen John und Alice Coltrane am besten würdigt, wenn man nicht in Ehrfurcht vor ihnen erstarrt. Sie wäre danach wohl auch so schrittweise in die Jazz-Elite aufgestiegen. Das erledigte sie aber im Laufschritt. Verantwortlich dafür war zum Gutteil, dass ihr Leben 2021 am seidenen Faden hing.