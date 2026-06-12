Obdachloser „belagert“ Post und sperrt Kunden aus

Ein Obdachloser hat sich seit einiger Zeit in der Abholstation gemütlich gemacht. Er blockiert regelmäßig die Tür, kocht und raucht nach Aussagen von „Krone“-Lesern in der SB-Filiale und soll dort auch seine Notdurft verrichten. Wie die Post das Problem in den Griff bekommen will.
Floridsdorfer, die in der Station Schwaigergasse ihre Packerln abholen wollen, stehen – vom späteren Nachmittag an bis in der Früh – vor verschlossener Tür. Grund: Ein Obdachloser macht sich seit einiger Zeit in den Räumlichkeiten breit.
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