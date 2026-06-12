Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ärger in Floridsdorf

Obdachloser „belagert“ Post und sperrt Kunden aus

Wien
12.06.2026 05:00
Hier (re.) liegt er auf seinem Klappbett und hat es sich in der SB-Filiale bequem gemacht.
Hier (re.) liegt er auf seinem Klappbett und hat es sich in der SB-Filiale bequem gemacht.(Bild: zVg)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Ein Obdachloser hat sich seit einiger Zeit in der Abholstation gemütlich gemacht. Er blockiert regelmäßig die Tür, kocht und raucht nach Aussagen von „Krone“-Lesern in der SB-Filiale und soll dort auch seine Notdurft verrichten. Wie die Post das Problem in den Griff bekommen will. 

0 Kommentare

Floridsdorfer, die in der Station Schwaigergasse ihre Packerln abholen wollen, stehen – vom späteren Nachmittag an bis in der Früh – vor verschlossener Tür. Grund: Ein Obdachloser macht sich seit einiger Zeit in den Räumlichkeiten breit.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 18°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
11° / 19°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
10° / 18°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
11° / 18°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
11° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
146.544 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
103.143 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
78.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1745 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1709 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1460 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Ärger in Floridsdorf
Obdachloser „belagert“ Post und sperrt Kunden aus
Festivalauftakt
Nova Rock: Ein Sound-Amalgam, das allen gefällt
Boulevard der Protzer
Dritte Poser-Razzia: Wien zeigt keine Gnade mehr
„Operation Psycho“
Jurist baute „Gras“ um 4,5 Millionen Euro an
Wiener Aufreger
Lueger-Denkmal gekippt: „Vom Denkmal zum Mahnmal“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf