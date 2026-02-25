Vorteilswelt
BMW mähte vor Volksschule Radbügel und Baum nieder

Wien
25.02.2026 09:54
Der schwerbeschädigte BMW, im Hintergrund die Volksschule Engerthstraße.
Der schwerbeschädigte BMW, im Hintergrund die Volksschule Engerthstraße.(Bild: zVg)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Schwerer Crash auf winterlicher Fahrbahn in Wien: Ein SUV-Lenker (21) verlor am vergangenen Freitagabend die Kontrolle über seinen BMW und krachte vor einer Volksschule in der Brigittenau in Radbügel und einen Baum. Zum Glück befanden sich zur Unfallzeit keine Kinder, Eltern oder Lehrer vor dem Schulgebäude. 

Zu einem schweren Unfall kam es – wie erst jetzt bekannt wurde – direkt vor der Volksschule in der Brigittenauer Engerthstraße. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, ereignete sich der Crash schon am Freitagabend. Der 21-jährige Lenker eines BMW-SUVs dürfte durch die tief winterlichen Verhältnisse gegen 23 Uhr vor dem Eingang der Schule ins Schlittern gekommen sein. Daraufhin schleuderte das schwere Auto erst gegen die vor der Schule angebrachten Radbügel, bevor die Fahrt an einem massiven Baum endete.

Die Berufsfeuerwehr musste die Reste des ausgerissenen Baumes fällen.
Die Berufsfeuerwehr musste die Reste des ausgerissenen Baumes fällen.(Bild: zVg)
Die Auswirkungen des Unfalls waren auch Tage danach noch sichtbar.
Die Auswirkungen des Unfalls waren auch Tage danach noch sichtbar.(Bild: zVg)

Auch der Baum wurde von dem Unfallauto ausgerissen, Teile davon stürzten auf einen daneben geparkten Wagen. Glück im Unglück: So viele Stunden nach Schulende befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls weder Schüler noch ihre Eltern oder Lehrer vor dem Schulgebäude. Der Lenker selbst blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Sein havariertes Auto wurde an sicherer Stelle abgestellt, die Berufsfeuerwehr Wien musste die Reste des beschädigten Baumes fällen. 

300.000 Euro Kosten
Zerstörungsakt in Schule: Bilder zeigen Schäden
