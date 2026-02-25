BMW mähte vor Volksschule Radbügel und Baum nieder

Zu einem schweren Unfall kam es – wie erst jetzt bekannt wurde – direkt vor der Volksschule in der Brigittenauer Engerthstraße. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, ereignete sich der Crash schon am Freitagabend. Der 21-jährige Lenker eines BMW-SUVs dürfte durch die tief winterlichen Verhältnisse gegen 23 Uhr vor dem Eingang der Schule ins Schlittern gekommen sein. Daraufhin schleuderte das schwere Auto erst gegen die vor der Schule angebrachten Radbügel, bevor die Fahrt an einem massiven Baum endete.