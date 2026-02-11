Welpen aus Wohnung voller Kot und Schimmel befreit

„Sie sind richtig aufgeblüht“

Stadler ließ die Kleinen sofort untersuchen, gegen Parasiten behandeln und auch, sobald es möglich war, impfen und gesetzeskonform chippen. „Wir gaben ihnen die Namen ,Pina‘, ,Winnie‘ und ,Scooby‘ und päppelten sie mit bestem Futter auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnten sie auf unseren großen Wiesen herumtollen und Abenteuer erleben. Sie sind richtig aufgeblüht und sehr dankbar über die Befreiung aus ihrem Elend und natürlich auch ein bisserl schlimm – Kinder halt“, sagt Stadler augenzwinkernd.