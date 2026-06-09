2028 soll Kongresszentrum Klagenfurt fertig sein

Verfahren um Baugenehmeigung läuft

Der Wunsch nach einem Kongresszentrum besteht in Klagenfurt ja seit Jahrzehnten. Im Vorjahr konnten die Messen aber den ausgewählten Architekturentwurf präsentieren. „Nach dem letzten Tag der Freizeitmesse 2027 beginnt der Bau“, spricht Kogler den 5. April an. Derzeit arbeite die Stadt die Baugenehmigung ab. Für die Arbeiten, die ja Ende 2018 abgeschlossen sein sollen, seien Zeitreserven eingeplant. „Im Privaten ginge das natürlich anders, da müsste man sich anschnallen“, lächelt Kogler – und auch bei Beteiligungsreferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber schwingt mit, dass in Klagenfurt die zeitnahe Umsetzung eines Projektes nicht so selbstverständlich ist – siehe Hallenbad. „Es freut mich sehr, dass es tatsächlich zur Umsetzung kommt. Wichtig ist, dass alle Partner zum Zugesagten stehen“, betont Gruber. Im Hinblick auf die Kongressstandorte Villach und Pörtschach meint Gruber: „Klagenfurt kann und soll die Vorreiterrolle übernehmen; das liegt einer Landeshauptstadt inne – und bei den Kongressen schaffen wir das auch.“