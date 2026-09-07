Influencer stirbt nach Penisvergrößerung

Betroffener fiel mehrmals in Ohnmacht

Ubiribo verlor schließlich das Bewusstsein – ein Krankenwagen brachte ihn in ein Spital nach Bangkok. Dort informierte seine Frau die Ärzte über den Eingriff, der zuvor stattgefunden hatte. Auch der Influencer hatte wieder das Bewusstsein erlangt. Doch dann verschlechterte sich der Zustand des Social-Media-Stars rapide. Bevor noch eine Computertomografie durchgeführt werden konnte, fiel der 43-Jährige erneut ihn Ohnmacht.