Influencer stirbt nach Penisvergrößerung

Der Wunsch nach einem größeren Gemächt hat einem britisch-nigerianischen Influencer das Leben gekostet: Igho Ubiribo ließ während eines Urlaubs in Thailand eine Penisvergrößerung durchführen. Der 43-Jährige überlebte den ästhetischen Eingriff jedoch nicht.
Dem Influencer wurde 40 Milliliter Hyaluronsäure und Lidocain injiziert, wie „The Sun“ berichtete. Danach war er mit seiner Gattin in einem Massagestudio, wo er plötzlich an starken Brustschmerzen litt.
Betroffener fiel mehrmals in Ohnmacht
Ubiribo verlor schließlich das Bewusstsein – ein Krankenwagen brachte ihn in ein Spital nach Bangkok. Dort informierte seine Frau die Ärzte über den Eingriff, der zuvor stattgefunden hatte. Auch der Influencer hatte wieder das Bewusstsein erlangt. Doch dann verschlechterte sich der Zustand des Social-Media-Stars rapide. Bevor noch eine Computertomografie durchgeführt werden konnte, fiel der 43-Jährige erneut ihn Ohnmacht.
Ubiribo hatte auf Instagram 186.000 Follower:
Der Influencer hatte laut den Ärzten in Thailand eine Lungenembolie – ein Blutgerinnsel in der Lunge – erlitten. Das bestätigte auch eine Autopsie, die in Großbritannien durchgeführt wurde. Zuvor hatte er bereits mit etlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte Prädiabetes und Gicht, kurz zuvor war er an den Gelenken operiert worden.
Injiziertes Material wurde in Lunge gefunden
„Das in Herrn Ubiribos Lunge gefundene Zellmaterial stimmte mit der Hyaluronsäure überein, die bei seiner Penisvergrößerungsspritze verwendet wurde, was auf eine Lungenembolie hindeutet“, erklärte der britische Pathologe. Ubiribo, der auch unter dem Spitznamen „Tiny“ (deutsch: „klein“) bekannt war, wurde in einem goldenen Sarg beigesetzt. Dieser soll mehr als 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) gekostet haben.
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