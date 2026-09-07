Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Urlaub in Thailand

Influencer stirbt nach Penisvergrößerung

Viral
07.09.2026 16:57
Igho Ubiribo wurde nur 43 Jahre alt – den kosmetischen Eingriff überlebte er nicht.
Igho Ubiribo wurde nur 43 Jahre alt – den kosmetischen Eingriff überlebte er nicht.(Bild: instagram.com/ego2222)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Wunsch nach einem größeren Gemächt hat einem britisch-nigerianischen Influencer das Leben gekostet: Igho Ubiribo ließ während eines Urlaubs in Thailand eine Penisvergrößerung durchführen. Der 43-Jährige überlebte den ästhetischen Eingriff jedoch nicht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dem Influencer wurde 40 Milliliter Hyaluronsäure und Lidocain injiziert, wie „The Sun“ berichtete. Danach war er mit seiner Gattin in einem Massagestudio, wo er plötzlich an starken Brustschmerzen litt. 

Betroffener fiel mehrmals in Ohnmacht
Ubiribo verlor schließlich das Bewusstsein – ein Krankenwagen brachte ihn in ein Spital nach Bangkok. Dort informierte seine Frau die Ärzte über den Eingriff, der zuvor stattgefunden hatte. Auch der Influencer hatte wieder das Bewusstsein erlangt. Doch dann verschlechterte sich der Zustand des Social-Media-Stars rapide. Bevor noch eine Computertomografie durchgeführt werden konnte, fiel der 43-Jährige erneut ihn Ohnmacht. 

Ubiribo hatte auf Instagram 186.000 Follower:

Der Influencer hatte laut den Ärzten in Thailand eine Lungenembolie – ein Blutgerinnsel in der Lunge – erlitten. Das bestätigte auch eine Autopsie, die in Großbritannien durchgeführt wurde. Zuvor hatte er bereits mit etlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte Prädiabetes und Gicht, kurz zuvor war er an den Gelenken operiert worden. 

Injiziertes Material wurde in Lunge gefunden
„Das in Herrn Ubiribos Lunge gefundene Zellmaterial stimmte mit der Hyaluronsäure überein, die bei seiner Penisvergrößerungsspritze verwendet wurde, was auf eine Lungenembolie hindeutet“, erklärte der britische Pathologe. Ubiribo, der auch unter dem Spitznamen „Tiny“ (deutsch: „klein“) bekannt war, wurde in einem goldenen Sarg beigesetzt. Dieser soll mehr als 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) gekostet haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
07.09.2026 16:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Spektakulärer Crash
Speedboat hebt bei Rennen mit 340 km/h ab
Polizei ohne Gnade
3400 Küsse auf Auto kommen Lenker teuer zu stehen
In China wurde ein berühmter Fake-Stunt nun Realität.
Wie Mercedes, nur echt
China-Autohersteller zieht Tunnel-Looping durch!
Betty Bromage ist die älteste „Wing Walkerin“ der Welt.
Extremes Hobby
97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt
Denen ist nix heilig!
Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
221.224 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
164.052 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
125.517 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3978 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1904 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1834 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Viral
Im Urlaub in Thailand
Influencer stirbt nach Penisvergrößerung
„Build and Chill“
Dieser virale Trend holt uns endlich weg vom Handy
Türkamera filmte mit
Mann (24) trifft auf Weg zum Zahnarzt der Blitz
Stundenlang allein
Deutscher Vater verliert Kinder im Mallorca-Urlaub
Rollendes Tagebuch
Taxifahrer wurde durch Polizeifehler TikTok-Star
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf