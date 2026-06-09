Katy Perry & Justin Trudeau turteln am Red Carpet

Pop-Queen Katy Perry und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau haben ihren ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt als Paar hingelegt. Beim Tribeca Film Festival in New York zeigten die beiden allen, wie tief ihre Gefühle füreinander sind.
Es ist die wohl überraschendste, aber auch heißeste Romanze der Promi-Welt: Sängerin Katy Perry (41) und Spitzenpolitiker Justin Trudeau (54) machen ihre Liebe offiziell.
Am Montagabend schritten die beiden in New York erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Der Anlass war eigentlich Perrys neuer Konzertfilm „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live In Paris“ – doch die wahre Show lieferte das Paar abseits der Leinwand.
Verliebte Blicke und Nasenküsse
Wer dachte, die beiden würden ihre Beziehung vor den Kameras verhalten präsentieren, wurde eines Besseren belehrt. Im Blitzlichtgewitter von New York sprühten regelrecht die Funken.
Neben dem klassischen Händchenhalten suchten die beiden immer wieder die Nähe des anderen – inklusive verliebter Blicke und einem süßen Nasenkuss für die Fotografen.
Braut- und Bräutigam-Look?
Katy Perry glänzte in einem eleganten, weißen und bodenlangen Kleid. Justin Trudeau konterte stilsicher im klassischen schwarzen Smoking – ganz locker ohne Fliege.
Wie Insider berichten, meinen es die beiden verdammt ernst. Die jeweiligen Kinder aus früheren Beziehungen (Katys Tochter Daisy sowie Trudeaus drei Kinder) haben sich bereits kennengelernt und verstehen sich prächtig.
Vom Sommerflirt 2025 zum offiziellen Power-Paar
Die Gerüchteküche brodelte bereits seit dem Sommer 2025, als die beiden erstmals bei einem intimen Dinner in Montreal gesichtet wurden. Es folgten Liebes-Urlaube auf einer Jacht in Santa Barbara und ein gemeinsamer Besuch beim Coachella-Festival.
Nach Perrys Trennung von Hollywood-Star Orlando Bloom im Juni 2025 und Trudeaus Beziehungsaus hat hier ganz offensichtlich ein neues, globales Power-Paar zueinandergefunden.
Mit diesem fulminanten Red-Carpet-Debüt in New York haben Katy und Justin jedenfalls bewiesen: Dieses Liebesfeuerwerk brennt lichterloh!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.