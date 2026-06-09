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Verliebte Nasenküsse

Katy Perry & Justin Trudeau turteln am Red Carpet

Society International
09.06.2026 09:57
Katy Perry & Justin Trudeau: Erster Red-Carpet-Auftritt als Paar!
Katy Perry & Justin Trudeau: Erster Red-Carpet-Auftritt als Paar!(Bild: AP/Charles Sykes)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Pop-Queen Katy Perry und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau haben ihren ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt als Paar hingelegt. Beim Tribeca Film Festival in New York zeigten die beiden allen, wie tief ihre Gefühle füreinander sind.

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Es ist die wohl überraschendste, aber auch heißeste Romanze der Promi-Welt: Sängerin Katy Perry (41) und Spitzenpolitiker Justin Trudeau (54) machen ihre Liebe offiziell.

Am Montagabend schritten die beiden in New York erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Der Anlass war eigentlich Perrys neuer Konzertfilm „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live In Paris“ – doch die wahre Show lieferte das Paar abseits der Leinwand.

Trudeau und Perry zeigten sich fast schon wie eine Brautpaar am roten Teppich.
Trudeau und Perry zeigten sich fast schon wie eine Brautpaar am roten Teppich.(Bild: AP/Charles Sykes)

Verliebte Blicke und Nasenküsse
Wer dachte, die beiden würden ihre Beziehung vor den Kameras verhalten präsentieren, wurde eines Besseren belehrt. Im Blitzlichtgewitter von New York sprühten regelrecht die Funken.

Neben dem klassischen Händchenhalten suchten die beiden immer wieder die Nähe des anderen – inklusive verliebter Blicke und einem süßen Nasenkuss für die Fotografen.

Trudeau und Perry zeigten sich am Red Carpet verliebt und glücklich.
Trudeau und Perry zeigten sich am Red Carpet verliebt und glücklich.(Bild: AP/Charles Sykes)

Braut- und Bräutigam-Look?
Katy Perry glänzte in einem eleganten, weißen und bodenlangen Kleid. Justin Trudeau konterte stilsicher im klassischen schwarzen Smoking – ganz locker ohne Fliege.

Wie Insider berichten, meinen es die beiden verdammt ernst. Die jeweiligen Kinder aus früheren Beziehungen (Katys Tochter Daisy sowie Trudeaus drei Kinder) haben sich bereits kennengelernt und verstehen sich prächtig.

Süßes Nasenküsschen am roten Teppich
Süßes Nasenküsschen am roten Teppich(Bild: AP/Charles Sykes)

Vom Sommerflirt 2025 zum offiziellen Power-Paar
Die Gerüchteküche brodelte bereits seit dem Sommer 2025, als die beiden erstmals bei einem intimen Dinner in Montreal gesichtet wurden. Es folgten Liebes-Urlaube auf einer Jacht in Santa Barbara und ein gemeinsamer Besuch beim Coachella-Festival.

Nach Perrys Trennung von Hollywood-Star Orlando Bloom im Juni 2025 und Trudeaus Beziehungsaus hat hier ganz offensichtlich ein neues, globales Power-Paar zueinandergefunden.

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Mit diesem fulminanten Red-Carpet-Debüt in New York haben Katy und Justin jedenfalls bewiesen: Dieses Liebesfeuerwerk brennt lichterloh!

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