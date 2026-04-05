Prinz Harry traf Trudeau und Perry im Skiurlaub

In der Urlaubsregion Montana liegt auch der Yellowstone Club, eines der exklusivsten Skigebiete der Welt. Namen wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder Facebook-Gründer Mark Zuckerberg werden immer wieder mit dem Club in Verbindung gebracht. Und ausgerechnet dort soll das Treffen der Promis laut Berichten stattgefunden haben. Zutritt gibt es nur für Mitglieder, die Aufnahmegebühren von umgerechnet mindestens 434.000 Euro und hohe Jahresbeiträge zahlen müssen, und ihre Gäste. Hier treffen sich also die Superreichen.