Prinz Harry traf Trudeau und Perry im Skiurlaub

Diese Szenen sind überraschend, selbst für einige Royal-Fans: Der britische Prinz Harry (41) hat Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (54) und Sängerin Katy Perry (41) im Skiurlaub getroffen. Auch Ski-Olympiasiegerin Eileen Gu (22) war dabei und postete Bilder auf ihrem Instagram-Account.
Die amerikanisch-chinesische Freestyle-Skisportlerin schrieb dazu lediglich: „Diese Woche !!“ Eines der Bilder zeigt sie mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau, seiner Partnerin, US-Sängerin Katy Perry, und einer Freundin. Im Hintergrund sind verschneite Berge zu sehen. Auf einem weiteren Foto ist Gu gemeinsam mit dem britischen Prinzen Harry und Trudeau in einem Sessellift zu sehen. Gemeinsam lächeln sie in die Kamera. Gu trägt ihren Skianzug von den Olympischen Winterspielen 2026.
Mehrere Medien berichteten, dass es in einem Ski-Ressort in Montana (USA) zu den Treffen gekommen sei. Dazu passt, dass auch Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (44), und Katy Perry Aufnahmen aus dem Ski-Urlaub auf ihren Accounts teilten. Die Kinder, Perrys Tochter Daisy (5) und die Mini-Royals, Archie (6) und Lilibet (4), waren ebenfalls dabei.
Hier sehen Sie den Beitrag von Eileen Gu:
Einige Fans von Gu, die außerdem Fotos von der Luxus-Unterkunft und ihrem Essen postete, zeigten sich begeistert von dem unerwarteten Zusammentreffen. Sport bringe die Menschen zusammen, schrieb etwa jemand. Andere fragten sicherheitshalber nach, ob es sich auf den Bildern wirklich um Trudeau, Perry und Co handelt.
In der Urlaubsregion Montana liegt auch der Yellowstone Club, eines der exklusivsten Skigebiete der Welt. Namen wie Microsoft-Gründer Bill Gates oder Facebook-Gründer Mark Zuckerberg werden immer wieder mit dem Club in Verbindung gebracht. Und ausgerechnet dort soll das Treffen der Promis laut Berichten stattgefunden haben. Zutritt gibt es nur für Mitglieder, die Aufnahmegebühren von umgerechnet mindestens 434.000 Euro und hohe Jahresbeiträge zahlen müssen, und ihre Gäste. Hier treffen sich also die Superreichen.
Hier sehen Sie das Video, das Meghan geteilt hat:
Prinz als Kind in den Alpen
Harrys Ehefrau Herzogin Meghan teilte ein Video, das ihren Sohn Archie beim Skifahren mit Harry zeigt – kontrolliert, aber mit Tempo. Archie lerne schnell, sie sei so stolz auf ihn, schrieb sie dazu. Skifahren hat dessen Vater bereits als Kind begleitet, damals mit seiner Mutter Prinzessin Diana in den Alpen. Die beiden haben Großbritannien vor einigen Jahren verlassen und wohnen inzwischen in den Vereinigten Staaten.
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