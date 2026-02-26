Vorteilswelt
Es wird immer ernster!

Trudeau-Sohn ist hin und weg von Katy Perry

Society International
26.02.2026 16:00
Anfang des Jahres zeigten sich Katy Perry und Justin Trudeau Händchen haltend in Davos.
Anfang des Jahres zeigten sich Katy Perry und Justin Trudeau Händchen haltend in Davos.(Bild: AP/Sean Kilpatrick)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei Katy Perry und Justin Trudeau wird es immer ernster: Die Sängerin hat sogar schon den 18-jährigen Sohn von Kanadas Ex-Premierminister kennengelernt. Und der verriet nun auf Instagram, was er von der neuen Freundin seines Vaters hält ...

0 Kommentare

Ganz entspannt plauderte Xavier, Sohn von Justin Trudeau, in einem Instagram-Gespräch mit G Hobs über die neue Liebe seines Vaters.

„Sie ist cool“
Ob er sie denn schon kennengelernt habe, wollte dieser von dem 18-Jährigen wissen. „Ja, habe ich“, bestätigte Xavier daraufhin.

Katy Perry hat auch schon Justin Trudeaus Sohn kennengelernt, wie dieser jetzt verriet.
Katy Perry hat auch schon Justin Trudeaus Sohn kennengelernt, wie dieser jetzt verriet.(Bild: APA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Und was hält er von Papas Neuer? „Sie ist cool, sie ist nett“, verriet Xavier daraufhin. Vor allem dank der gemeinsamen Leidenschaft, der Musik, hatten Trudeaus Sohn und Katy Perry gleich ein Gesprächsthema. Denn auch Trudeau Jr. macht Musik. 

Perry gab Trudeau-Sohn Tipps
„Wir haben stundenlang geredet, über meine Musik gesprochen“, schilderte Xavier. „Sie hat mir Tipps und Ratschläge zu den nächsten Schritten für mich gegeben.“

Perry trennte sich erst im letzten Jahr von ihrem Verlobten Orlando Bloom, mit dem sie Tochter Daisy hat. Kurz nach dem Liebes-Aus wurde die Sängerin mit Justin Trudeau beim Date erwischt.

Lesen Sie auch:
Katy Perry verwandelte sich beim Auftritt mit Justin Trudeau in Davos in eine elegante „First ...
Hingucker-Auftritt!
Katy Perry Händchen haltend mit Trudeau in Davos
21.01.2026
Und zeigt Liebesbeweis
Katy Perry teilt Knutsch-Foto mit Justin Trudeau
08.01.2026

Zahlreiche Liebes-Premieren
Zu ihrem 41. Geburtstag Ende Oktober zeigte sich das Paar erstmals Händchen haltend in der Öffentlichkeit. Im Dezember machte Perry die Beziehung mit Trudeau schließlich auch auf Instagram offiziell. Anfang des Jahres begleitete die Sängerin ihren Freund schließlich zum Weltwirtschaftsforum in Davos.

