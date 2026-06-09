Blogger-Hund in China gestohlen und geschlachtet

Es sieht so aus, als würden die Hundediebe ungestraft davon kommen: Obwohl Guo Anzeige bei der Polizei erstattete, wird diese wohl keine Ermittlungen aufnehmen. In China gibt es kein Gesetz zum Schutz von Haustieren. Die Exekutive handelt nur, wenn der Wert des Diebesgutes mehr als 2000 Yuan (etwa 255 Euro) beträgt. Guo muss nun beweisen, dass „Chutou“ zum Tatzeitpunkt einen höheren Wert hatte. Nur, wenn ihm das gelingt, droht den Verdächtigen eine Haftstrafe von drei Jahren.