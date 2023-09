Verkauf von Hundefleisch in Indonesien verboten

Schätzungen zufolge werden in Indonesien jedes Jahr etwa eine Million Hunde und hunderttausende Katzen geschlachtet. In anderen asiatischen Ländern wie China, Kambodscha und in Vietnam landen Hunde und Katzen ebenfalls im Kochtopf. In Indonesien werden sie vor allem von christliche Ethnien gegessen, die dem Fleisch Heilkräfte nachsagen oder den Geschmack mögen. Viele muslimische Gelehrte sehen den Verzehr hingegen als Verstoß gegen die religiösen Speisevorschriften.