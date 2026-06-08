Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lottoziehung

Richtiger Tipp bescherte stolze 5,5 Millionen Euro

Burgenland
08.06.2026 18:58
Der Fünffachjackpot ist geknackt.
Der Fünffachjackpot ist geknackt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Über Nacht plötzlich millionenschwer: Bei der Ziehung wurde der Fünffachjackpot durch einen Schein im Burgenland geknackt.

0 Kommentare

Mit großer Spannung waren die sechs Richtigen bei der Lottoziehung am Sonntagabend erwartet worden. Immerhin ging es um einen Fünffach-Jackpot in der Höhe von 5,5 Millionen Euro. Für eine Person ist dabei der Traum von einem ganz neuen Leben ohne finanzielle Sorgen in Erfüllung gegangen. Nur ein einziger Tippschein hatte die gezogene Zahlenkombination – 2, 7, 16, 17, 35 und 36 – angekreuzt.

Der zweite Tipp war der richtige
Es handelte sich um den zweiten von fünf gespielten Tipps. Abgegeben wurde der Schein im Burgenland. Von den Österreichischen Lotterien gab es am Montag vorerst keine Informationen, ob sich schon jemand gemeldet hat, um den Jackpot zu beanspruchen. Es ist davon auszugehen, dass die Person anonym bleiben möchte.

Auch 2025 brachte Millionär
Es handelt sich nicht um den ersten Hochgewinn in jüngerer Vergangenheit im Burgenland. Bereits Anfang Oktober 2025 hatte ein Spielteilnehmer mit dem dritten von sechs Quicktipps den damaligen Sechsfach-Jackpot geknackt und damit unglaubliche 7,8 Millionen Euro abgeräumt. Auch der damalige Glückspilz wollte anonym bleiben. Das eigene Leben dürfte der Lotto-Sechser aber gehörig verändert haben.

Vier Wochen Wartezeit
Das Prozedere in solchen Fällen ist stets dasselbe: Nachdem sich der neue Lotto-Millionär gemeldet hat, kommt es zu einem Treffen mit einem Hochgewinnbetreuer, um sämtliche Formalitäten zu erledigen. Der Gewinner muss dabei auch eine Bankverbindung bekannt geben. Danach heißt es warten. Aufgrund der Reklamationsfrist wird das Geld erst nach vier Wochen überwiesen – aber die Vorfreude darauf ist sicher die Wartezeit wert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.06.2026 18:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
16° / 28°
Symbol wolkig
Mattersburg
14° / 27°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
14° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Eine der Raketen (Bild) schlug in der Nähe der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland ein.
Israel gegen Iran
Nach „schmerzhafter Antwort“ Angriffe beendet
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.712 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.199 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.377 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1619 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1446 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1431 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Burgenland
Prozess in Eisenstadt
Haftstrafen nach Einbruchserie mit dem Funk-Trick
Bilanz von Billa
„Herausforderndes Jahr gut gemeistert“
Nach Müllskandal
Statt giftiger Briketts ist Grillkohle gefragt
Das steckt dahinter
Die Pollensaison ist heuer besonders beschwerlich
Sport Tv Logo
LANDESLIGA-DRAMA
Kurioser Regelstreit um den Klassenerhalt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf