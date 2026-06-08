Richtiger Tipp bescherte stolze 5,5 Millionen Euro

Über Nacht plötzlich millionenschwer: Bei der Ziehung wurde der Fünffachjackpot durch einen Schein im Burgenland geknackt.
Mit großer Spannung waren die sechs Richtigen bei der Lottoziehung am Sonntagabend erwartet worden. Immerhin ging es um einen Fünffach-Jackpot in der Höhe von 5,5 Millionen Euro. Für eine Person ist dabei der Traum von einem ganz neuen Leben ohne finanzielle Sorgen in Erfüllung gegangen. Nur ein einziger Tippschein hatte die gezogene Zahlenkombination – 2, 7, 16, 17, 35 und 36 – angekreuzt.
Der zweite Tipp war der richtige
Es handelte sich um den zweiten von fünf gespielten Tipps. Abgegeben wurde der Schein im Burgenland. Von den Österreichischen Lotterien gab es am Montag vorerst keine Informationen, ob sich schon jemand gemeldet hat, um den Jackpot zu beanspruchen. Es ist davon auszugehen, dass die Person anonym bleiben möchte.
Auch 2025 brachte Millionär
Es handelt sich nicht um den ersten Hochgewinn in jüngerer Vergangenheit im Burgenland. Bereits Anfang Oktober 2025 hatte ein Spielteilnehmer mit dem dritten von sechs Quicktipps den damaligen Sechsfach-Jackpot geknackt und damit unglaubliche 7,8 Millionen Euro abgeräumt. Auch der damalige Glückspilz wollte anonym bleiben. Das eigene Leben dürfte der Lotto-Sechser aber gehörig verändert haben.
Vier Wochen Wartezeit
Das Prozedere in solchen Fällen ist stets dasselbe: Nachdem sich der neue Lotto-Millionär gemeldet hat, kommt es zu einem Treffen mit einem Hochgewinnbetreuer, um sämtliche Formalitäten zu erledigen. Der Gewinner muss dabei auch eine Bankverbindung bekannt geben. Danach heißt es warten. Aufgrund der Reklamationsfrist wird das Geld erst nach vier Wochen überwiesen – aber die Vorfreude darauf ist sicher die Wartezeit wert.
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