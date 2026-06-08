Richtiger Tipp bescherte stolze 5,5 Millionen Euro

Vier Wochen Wartezeit

Das Prozedere in solchen Fällen ist stets dasselbe: Nachdem sich der neue Lotto-Millionär gemeldet hat, kommt es zu einem Treffen mit einem Hochgewinnbetreuer, um sämtliche Formalitäten zu erledigen. Der Gewinner muss dabei auch eine Bankverbindung bekannt geben. Danach heißt es warten. Aufgrund der Reklamationsfrist wird das Geld erst nach vier Wochen überwiesen – aber die Vorfreude darauf ist sicher die Wartezeit wert.