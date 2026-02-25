Vorteilswelt
Spieler verwirrt

ORF veröffentlichte unterschiedliche Lottozahlen

Österreich
25.02.2026 20:15
Korrekte Zahlen in der Sendung, aber falsche auf der Internetseite.
Korrekte Zahlen in der Sendung, aber falsche auf der Internetseite.
Porträt von Ed Ricker
Von Ed Ricker

Gerade beim Lotto, wo es um echte Hoffnungen und bares Geld geht, ist Vertrauen das A und O. Doch für viele User endete der Klick auf die ORF-Zahlenliste nach der Ziehung am Mittwoch in Ernüchterung, weil die angezeigte Kombination gar nicht die war, die offiziell gezogen wurde.

Schon wieder Verwirrung bei Lotto-Fans! Viele suchten kurz nach der Ziehung wie gewohnt online nach den Gewinnzahlen – und staunten nicht schlecht, als die dort veröffentlichten Zahlen nicht mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmten.

Laut Angaben auf der ORF-Seite hätten die Gewinnzahlen gelautet 14, 17, 21, 32, 38, 43 und Zusatzzahl: 18. Doch genau hier lag der Fehler: Statt der 32 wurde in Wahrheit die 31 gezogen.

Screenshot der ORF-Homepage: Hier wurde die Zahl 32 angezeigt – tatsächlich gezogen wurde jedoch ...
Screenshot der ORF-Homepage: Hier wurde die Zahl 32 angezeigt – tatsächlich gezogen wurde jedoch die 31.

Wer also glaubte, mit der 32 einen Richtigen gelandet zu haben, hoffte vergebens – oder ärgerte sich unnötig. Innerhalb weniger Minuten platzte bei manchen der vermeintliche Gewinn-Traum wieder.

Gerade beim Lotto, wo jede einzelne Zahl zählt, reagieren Spieler besonders sensibel. Viele verlassen sich unmittelbar nach der Ziehung auf Online-Veröffentlichungen – umso größer ist der Frust, wenn dort eine Zahl nicht korrekt angegeben wird.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im November 2025, als beim ORF eine fehlerhafte Zahlendarstellung für Verwirrung sorgte. Damals wurden die Zahlen in falscher Reihenfolge im ORF-TV-Einspieler ausgespielt, was zu einem kurzfristigen Lotto-Wirbel führte – selbst wenn Teletext und die offizielle Plattform win2day damals die korrekten Zahlen anzeigten.

Die Lotterien gaben damals an, dass eine technische Unregelmäßigkeit bei der Datenübermittlung an den ORF der Auslöser war – und versprachen, künftig besser aufzupassen. 

Österreich
25.02.2026 20:15
