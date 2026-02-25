ORF veröffentlichte unterschiedliche Lottozahlen

Wer also glaubte, mit der 32 einen Richtigen gelandet zu haben, hoffte vergebens – oder ärgerte sich unnötig. Innerhalb weniger Minuten platzte bei manchen der vermeintliche Gewinn-Traum wieder.

Gerade beim Lotto, wo jede einzelne Zahl zählt, reagieren Spieler besonders sensibel. Viele verlassen sich unmittelbar nach der Ziehung auf Online-Veröffentlichungen – umso größer ist der Frust, wenn dort eine Zahl nicht korrekt angegeben wird.