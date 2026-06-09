Bei Betriebsausflug im Einsatz für Mutter Erde

Dass sie nicht nur für ihre Speck-, Rohwurst- und Schinkenspezialitäten, die sie produzieren, sondern auch für Mutter Natur ein Herz haben, stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Handl Tyrol unter Beweis. Im Rahmen der Freiwilligenwoche unterstützten zehn von ihnen Pflegemaßnahmen in den Fließer Sonnenhängen.