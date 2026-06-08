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Auf der Mariahilfer

Einkaufsstraße wird nachts zu „Obdachlosenmeile“

Wien
08.06.2026 19:00
Ein mittlerweile gewohntes Bild auf der größten Einkaufsstraße der Stadt.
Ein mittlerweile gewohntes Bild auf der größten Einkaufsstraße der Stadt.(Bild: zVg)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Der 6. Bezirk hat nicht nur mit Auswirkungen rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer zu kämpfen, sondern auch mit Obdachlosen, die täglich auf der Mariahilfer Straße übernachten.

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Freitag, kurz nach 23 Uhr. Beim nächtlichen Spaziergang auf der Mariahilfer Straße fällt vor allem eines auf: die Obdachlosen, die sich zum Schlaf in Geschäftseingänge zurückgezogen haben. Alleine auf den wenigen hundert Metern von der Stift- bis zur Neubaugasse sind acht schlafende Menschen  zu sehen.

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