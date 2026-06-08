Einkaufsstraße wird nachts zu „Obdachlosenmeile“

Freitag, kurz nach 23 Uhr. Beim nächtlichen Spaziergang auf der Mariahilfer Straße fällt vor allem eines auf: die Obdachlosen, die sich zum Schlaf in Geschäftseingänge zurückgezogen haben. Alleine auf den wenigen hundert Metern von der Stift- bis zur Neubaugasse sind acht schlafende Menschen zu sehen.