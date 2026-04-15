Ausgeraucht! Finanz sprengt illegale Tschickfabrik

Am Tatort wurden drei Verdächtige angetroffen und festgenommen. Bei einer Person wurde die Untersuchungshaft verhängt. Indes laufen die Ermittlungen zur Zigaretten-Mafia, die die Fäden im Hintergrund zog, auf Hochtouren. Die Täter haben mit hohen Geldbußen bzw. Haftstrafen bis zu vier Jahren zu rechnen. Für SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer gilt „im Interesse aller ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug“.