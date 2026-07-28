Straßenkunst, bei der jeder mitmachen kann

Wenn bei La Strada ab Freitag wieder erstklassige Akrobaten und Zirkuskünstler aus aller Welt die Bühnen und Straßen von Graz erobern, dann denkt man sich als Zuseher meist: Was die da machen, das würde ich nie schaffen. Doch seit vielen Jahren setzen die Macher von La Strada ganz bewusst auch auf Projekte, an denen das Publikum teilnehmen kann: „Wir wollen die Stadtbewohner zu Mitgestaltenden des künstlerischen Prozesses machen“, freut sich Intendant Werner Schrempf über die Beliebtheit dieser „Community Art“.