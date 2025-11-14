Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hafenstadt im Visier

Neuerlicher Drohnenangriff erschüttert Russland

Außenpolitik
14.11.2025 11:17
Noworossijsk ist unter anderem als Marinestützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte von ...
Noworossijsk ist unter anderem als Marinestützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte von Bedeutung.(Bild: saiko3p - stock.adobe.com)

Ukrainische Drohnen haben die russische Hafenstadt Noworossijsk angegriffen. Dabei wurden ein Öllager, ein Passagierschiff sowie Wohnhäuser beschädigt. Auch mit Minen kämpft das flächenmäßig größte Land der Welt weiterhin.

0 Kommentare

Das Öllager sei durch herabstürzende Drohnen-Trümmer in Brand gesetzt worden, heißt es aus dem operativen Hauptquartier. Auf dem Passagierschiff im Hafen der Stadt, das ebenfalls durch herabfallende Trümmer zu Schaden gekommen sei, seien drei Personen verletzt worden. Sie mussten demnach ins Krankenhaus gebracht werden.

Darüber hinaus seien an mehreren Adressen in Noworossijsk Wohnhäuser beschädigt worden. In einem der Gebäude trafen demzufolge Drohnenfragmente eine Wohnung im vierten Stock, in mehreren weiteren Apartments gingen die Fensterscheiben zu Bruch. Ein Mann sei verwundet und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben des Einsatzstabs wurden außerdem ein vierstöckiges, ein 14-stöckiges und ein 15-stöckiges Wohnhaus beschädigt. Dort gebe es keine Verletzten.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium sind in der Nacht 216 ukrainische Drohnen vom Himmel geholt worden. Die meisten davon seien über der Region Krasnodar – wo auch Noworossijsk liegt – zerstört worden, aber auch über der Region Saratow sowie der durch den Kreml illegal einverleibten Halbinsel Krim.

Lesen Sie auch:
Noworossijsk ist eine russische Hafenstadt in der Region Krasnodar.
Am helllichten Tag
Tödlicher Angriff trifft Russland nahe Hotel
24.09.2025
Schlimme Explosionen
Angriff auf Flugplatz im russischen Krasnodar
06.02.2025

Noch hunderte Minen in Kursk
Große Gefahr droht weiterhin in der russischen Grenzregion Kursk: Nach der Vertreibung der ukrainischen Truppen befänden sich in der Region weiterhin „hunderte“ Minen, schreibt die offizielle Zeitung des russischen Verteidigungsministeriums „Krasnaja Swesda“ (Roter Stern). Für ihre Beseitigung seien nun in Russland ausgebildete Minenräumer aus Nordkorea im Einsatz.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
119.412 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.158 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
80.189 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
918 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
In Alarmstimmung
Was der Mahrer-Rücktritt für die ÖVP bedeutet
Hafenstadt im Visier
Neuerlicher Drohnenangriff erschüttert Russland
„Klima der Angst“
US-Bischöfe sind schockiert von Trump
Debatte im Gemeinderat
Stadt mit der leeren Tasche – ist Innsbruck arm?
Handelsverbände etc.
Klimagipfel: Auf 25 Delegierte kommt ein Lobbyist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf