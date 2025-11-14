Neuerlicher Drohnenangriff erschüttert Russland

Darüber hinaus seien an mehreren Adressen in Noworossijsk Wohnhäuser beschädigt worden. In einem der Gebäude trafen demzufolge Drohnenfragmente eine Wohnung im vierten Stock, in mehreren weiteren Apartments gingen die Fensterscheiben zu Bruch. Ein Mann sei verwundet und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben des Einsatzstabs wurden außerdem ein vierstöckiges, ein 14-stöckiges und ein 15-stöckiges Wohnhaus beschädigt. Dort gebe es keine Verletzten.