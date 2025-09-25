Tankstellen auf der Krim haben kein Benzin mehr

Behördenchef verspricht Verbesserung

Auch der von Russland auf der Krim eingesetzte Behördenchef musste zugeben, dass es Engpässe gibt, die auf einen Rückgang der Produktion in den russischen Ölraffinerien zurückzuführen sind. Sergej Aksjonow erklärte auf der Plattform Telegram, dass innerhalb von ein paar Tagen die Versorgung mit der Benzinsorte AI-95 wiederhergestellt werden soll. In den nächsten zwei Wochen soll zudem „die Frage der Verfügbarkeit von Benzin der Marke AI-92 geklärt sein“.