Diese Hummel kann mehrere Tage ohne Luft überleben

Seit einigen Jahren wissen Forschende schon, dass Hummelköniginnen nicht automatisch sterben, wenn sie unter Wasser sind. Denn mehrere Monate im Jahr halten Hummelköniginnen Diapause, eine Art Winterschlaf, für den sie sich unter der Erde verstecken. Dort kann es aber auch immer wieder nass werden – für die Tiere offenbar kein Problem.