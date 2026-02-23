So feiert Prinzessin Estelle ihren 14. Geburtstag!

Happy Birthday, Prinzessin Estelle! Das schwedische Königshaus feiert einen ganz besonderen Tag: Prinzessin Estelle ist 14 Jahre alt geworden – und die neuen offiziellen Fotos zeigen: Aus der kleinen Mini-Royal ist eine junge, selbstbewusste Thronfolgerin geworden.
Mit langen Haaren, die sie zu einem Zopf gebunden trägt, lächelt Estelle freundlich in die Kamera. Ihr Look: ein hellblaues Strickoberteil, dazu eine zarte Kette und ein feines Perlarmband. Schlicht, elegant, altersgerecht – und doch schon mit einem Hauch von königlicher Würde.
Zweite in der Thronfolge
Estelle Silvia Ewa Mary wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind von Victoria, Kronprinzessin von Schweden, und Prinz Daniel geboren.
In der schwedischen Thronfolge steht sie direkt hinter ihrer Mutter auf Platz zwei – eine große Verantwortung für eine 14-Jährige, die ihren Weg bisher mit bemerkenswerter Natürlichkeit geht.
Geburtstag im Familienkreis
Ihren Ehrentag verbringt Estelle ganz privat mit ihrer Familie. Keine große Gala, kein royaler Pomp – sondern Zeit mit den Liebsten. Genau so, wie es sich für ein Teenager-Mädchen gehört.
Aufregend war es am Wochenende! Die junge Prinzessin und ihr kleiner Bruder Oscar waren mit ihren Eltern bei den Olympischen Winterspielen in Italien.
Schule mit Anspruch
Die junge Prinzessin besucht die renommierte Campus Manilla Privatschule auf Djurgården in Stockholm. Die Schule gilt als modern, leistungsstark und legt großen Wert auf individuelle Förderung. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Persönlichkeit geformt – beste Voraussetzungen für eine zukünftige Königin.
Vom kleinen Mädchen zur jungen Royal
Ob bei offiziellen Auftritten oder auf den neuen Geburtstagsfotos: Estelle wirkt ruhig, freundlich und erstaunlich reif.
Mit 14 Jahren steht ihr noch die ganze Welt offen – doch eines ist jetzt schon klar: Diese junge Prinzessin ist bereit für ihre Zukunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.