Wie die Zeit vergeht!

So feiert Prinzessin Estelle ihren 14. Geburtstag!

Royals
23.02.2026 10:42
Prinzessin Estelle ist 14 Jahre alt geworden! Das Königshaus hat neue Porträts von ihr ...
Prinzessin Estelle ist 14 Jahre alt geworden! Das Königshaus hat neue Porträts von ihr veröffentlicht.(Bild: Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Happy Birthday, Prinzessin Estelle! Das schwedische Königshaus feiert einen ganz besonderen Tag: Prinzessin Estelle ist 14 Jahre alt geworden – und die neuen offiziellen Fotos zeigen: Aus der kleinen Mini-Royal ist eine junge, selbstbewusste Thronfolgerin geworden.

 

0 Kommentare

Mit langen Haaren, die sie zu einem Zopf gebunden trägt, lächelt Estelle freundlich in die Kamera. Ihr Look: ein hellblaues Strickoberteil, dazu eine zarte Kette und ein feines Perlarmband. Schlicht, elegant, altersgerecht – und doch schon mit einem Hauch von königlicher Würde.

Zweite in der Thronfolge
Estelle Silvia Ewa Mary wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind von Victoria, Kronprinzessin von Schweden, und Prinz Daniel geboren.

In der schwedischen Thronfolge steht sie direkt hinter ihrer Mutter auf Platz zwei – eine große Verantwortung für eine 14-Jährige, die ihren Weg bisher mit bemerkenswerter Natürlichkeit geht.

Prinzessin Estelle wurde kurz vor ihrem Geburtstag auf Schloss Haga fotografiert.
Prinzessin Estelle wurde kurz vor ihrem Geburtstag auf Schloss Haga fotografiert.(Bild: Photo: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden)

Geburtstag im Familienkreis
Ihren Ehrentag verbringt Estelle ganz privat mit ihrer Familie. Keine große Gala, kein royaler Pomp – sondern Zeit mit den Liebsten. Genau so, wie es sich für ein Teenager-Mädchen gehört.

Aufregend war es am Wochenende! Die junge Prinzessin und ihr kleiner Bruder Oscar waren mit ihren Eltern bei den Olympischen Winterspielen in Italien. 

Königlicher Support an der Loipe: Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und ...
Königlicher Support an der Loipe: Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und Prinz Oscar feuern in Tesero die schwedischen Langlaufstars Ebba Andersson und Emma Ribom beim 50‑km‑Massenstart der Olympischen Winterspiele 2026 an.(Bild: GEPA)

Schule mit Anspruch
Die junge Prinzessin besucht die renommierte Campus Manilla Privatschule auf Djurgården in Stockholm. Die Schule gilt als modern, leistungsstark und legt großen Wert auf individuelle Förderung. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Persönlichkeit geformt – beste Voraussetzungen für eine zukünftige Königin.

Vom kleinen Mädchen zur jungen Royal
Ob bei offiziellen Auftritten oder auf den neuen Geburtstagsfotos: Estelle wirkt ruhig, freundlich und erstaunlich reif.

Mit 14 Jahren steht ihr noch die ganze Welt offen – doch eines ist jetzt schon klar: Diese junge Prinzessin ist bereit für ihre Zukunft.

Royals
23.02.2026 10:42
