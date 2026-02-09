Prinzessin Ines verzaubert mit Geburtstagsfoto

Während in vielen europäischen Königshäusern wegen der brisanten Epstein-Files dicke Krisenwolken hängen, kommt aus Schweden ein echter Gute-Laune-Moment: Prinzesschen Ines von Schweden feierte am Wochenende ihren ersten Geburtstag und das Foto der kleinen Jubilarin eroberte die Royal-Fans im Sturm!