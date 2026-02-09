Vorteilswelt
Royal-Fans entzückt

Prinzessin Ines verzaubert mit Geburtstagsfoto

Royals
09.02.2026 09:50
Royaler Lichtblick aus Schweden! Mini-Prinzessin Ines verzaubert Europa an ihrem 1. Geburtstag
Royaler Lichtblick aus Schweden! Mini-Prinzessin Ines verzaubert Europa an ihrem 1. Geburtstag(Bild: kmmwww.instagram.com/prinsparet)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Während in vielen europäischen Königshäusern wegen der brisanten Epstein-Files dicke Krisenwolken hängen, kommt aus Schweden ein echter Gute-Laune-Moment: Prinzesschen Ines von Schweden feierte am Wochenende ihren ersten Geburtstag und das Foto der kleinen Jubilarin eroberte die Royal-Fans im Sturm!

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia teilten zum Ehrentag ihrer jüngsten Tochter ein neues Foto auf Instagram – und Fans schmelzen dahin.

Die kleine Ines strahlt fröhlich in die Kamera, gekleidet in ein blaues Kleidchen, mit einem winzigen Mascherl auf dem Kopf. Dazu schreiben die stolzen Eltern: „Heute feiern wir unseren kleinen Sonnenschein Ines, die ein Jahr alt wird.“

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Glückwünsche, Herzchen, Segenswünsche. „So eine süße Prinzessin“, heißt es in den Kommentaren.

Lesen Sie auch:
Aufgeweckter Täufling: Die kleine Prinzessin Ines war bei ihrer Taufe hellwach und schien sich ...
Taufe in Schweden
Baby-Prinzessin Ines sorgt für royales Entzücken
13.06.2025
Soooo neugierig!
Herzige Premiere für Prinzessin Sofias Baby Ines
06.06.2025

Royaler Publikumsliebling
Ines ist das jüngste Kind des Paares und längst ein Publikumsliebling. Im vergangenen Jahr wurde sie in der Schlosskapelle von Drottningholm getauft – ausgerechnet an einem ganz besonderen Datum: dem zehnten Hochzeitstag ihrer Eltern. 

Ganz traditionell trug sie dabei das royale Taufkleid, das seit 1906 von Generation zu Generation weitergegeben wird.

