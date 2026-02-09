Prinzessin Ines verzaubert mit Geburtstagsfoto

Während in vielen europäischen Königshäusern wegen der brisanten Epstein-Files dicke Krisenwolken hängen, kommt aus Schweden ein echter Gute-Laune-Moment: Prinzesschen Ines von Schweden feierte am Wochenende ihren ersten Geburtstag und das Foto der kleinen Jubilarin eroberte die Royal-Fans im Sturm!
Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia teilten zum Ehrentag ihrer jüngsten Tochter ein neues Foto auf Instagram – und Fans schmelzen dahin.
Die kleine Ines strahlt fröhlich in die Kamera, gekleidet in ein blaues Kleidchen, mit einem winzigen Mascherl auf dem Kopf. Dazu schreiben die stolzen Eltern: „Heute feiern wir unseren kleinen Sonnenschein Ines, die ein Jahr alt wird.“
Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Glückwünsche, Herzchen, Segenswünsche. „So eine süße Prinzessin“, heißt es in den Kommentaren.
Royaler Publikumsliebling
Ines ist das jüngste Kind des Paares und längst ein Publikumsliebling. Im vergangenen Jahr wurde sie in der Schlosskapelle von Drottningholm getauft – ausgerechnet an einem ganz besonderen Datum: dem zehnten Hochzeitstag ihrer Eltern.
Ganz traditionell trug sie dabei das royale Taufkleid, das seit 1906 von Generation zu Generation weitergegeben wird.
