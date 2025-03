„Tiroler Soziale Dienste sind weiter Pulverfass!“

Diese Story lässt die Wogen im Land hochgehen. Die „Krone“ berichtete am Sonntag über die Missstände bei den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) – und zwar anhand der Notschlafstelle am Schusterbergweg in Innsbruck. Ein Mitarbeiter hat sich gemeldet und von Sozialdumping, illegalen Bewohnern und Drogenhandel berichtet. Dass genau jener Mann in der Nacht vor Erscheinen des Artikels brutal zusammengeschlagen wurde, kann ein Zufall sein. Oder auch nicht – doch das müssen Polizei und Gerichte klären ...