Asyl-Skandal: Vorwürfe gegen Aufdecker erfunden?

Große Zweifel an Vorfallprotokoll

Große Zweifel wirft außerdem ein zweites Vorfallprotokoll vom 1. September 2024 auf. Wieder habe sich der Vorfall genau um Mitternacht ereignet – und wieder sei der Iraker im Dienst gewesen. Die Crux an dem Protokoll: Im Dienstplan ist der Beschuldigte mit „frei“ eingetragen. Und zuvor war er in Lienz eingeteilt. Auch die Tätigkeit in Osttirol geht aus dem Dienstplan eindeutig hervor.