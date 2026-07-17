Kräftige Sommergewitter ziehen über die Steiermark

Die energiegeladenen Wolken kehren von Tschechien über Wien in die Steiermark und nach Kärnten. Den Raum rund um Weiz, wo ja aktuell die Rallye stattfindet, erwischt es in unserem Bundesland als Erstes, aber auch Graz und die Südweststeiermark bleiben nicht verschont. Zehn bis 40 Liter pro Quadratmeter gehen nieder, rechnet Dietz. Lokale Überflutungen sind nicht ausgeschlossen.