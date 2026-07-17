Kräftige Sommergewitter ziehen über die Steiermark

Gewitterzellen haben die Steiermark am Freitagabend fest im Griff und bringen teils kräftigen Regen und Hagel mit sich. Sie sind die Vorboten für das Tief „Cerry“, das für kommende Woche Abkühlung verspricht.
In der Steiermark ist es nach wie vor viel zu trocken – die Landwirtschaft dürstet nach Regen, mancherorts müssen sogar Menschen ums Trinkwasser fürchten. Etwas Erholung bringen regenreiche Sommergewitter, die am heutigen Freitag übers Land ziehen. „Ein Segen für die Natur“, bringt es Steffen Dietz, Meteorologe bei Ubimet, auf den Punkt.
Die energiegeladenen Wolken kehren von Tschechien über Wien in die Steiermark und nach Kärnten. Den Raum rund um Weiz, wo ja aktuell die Rallye stattfindet, erwischt es in unserem Bundesland als Erstes, aber auch Graz und die Südweststeiermark bleiben nicht verschont. Zehn bis 40 Liter pro Quadratmeter gehen nieder, rechnet Dietz. Lokale Überflutungen sind nicht ausgeschlossen.
„Auch kleinförmiger Hagel kann dabei sein, Sturm ist kaum zu erwarten“, erklärt der Meteorologe. Auch in der Nacht auf Samstag ziehen vom Westen nochmals kräftige Gewitter ins Land. Skywarn Austria prognostiziert, dass sich einzelne Superzellen bilden könnten.
Blitz sorgte für Waldbrand
Schon in der Nacht auf Freitag zogen Unwetter etwa über den Bezirk Liezen – auf der Grafenbergalm war durch einen Blitzschlag ein Feuer ausgebrochen. „Der Waldbrand erstreckt sich über 40 Quadratmeter“, erklärt Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband, der mit einem „Brand aus“ in den kommenden Stunden rechnet. Zwei Bundesheer- und zwei Polizeihubschrauber sind im Einsatz.
Die aktuellen Sommergewitter sind die Vorboten für das Tief „Cerry“, das in den nächsten Tagen eine Kaltfront mit sich bringt. Samstag und Sonntag ist es noch hochsommerlich, ehe die Temperaturen sinken. Die kommende Woche verspricht dann für die ganze Steiermark Abkühlung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.