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Tief „Cerry“

Kräftige Sommergewitter ziehen über die Steiermark

Steiermark
17.07.2026 17:14
Lokal sind bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.
Lokal sind bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.(Bild: FOTOKERSCHI / DAVID RAUSCHER)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Gewitterzellen haben die Steiermark am Freitagabend fest im Griff und bringen teils kräftigen Regen und Hagel mit sich. Sie sind die Vorboten für das Tief „Cerry“, das für kommende Woche Abkühlung verspricht.

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In der Steiermark ist es nach wie vor viel zu trocken – die Landwirtschaft dürstet nach Regen, mancherorts müssen sogar Menschen ums Trinkwasser fürchten. Etwas Erholung bringen regenreiche Sommergewitter, die am heutigen Freitag übers Land ziehen. „Ein Segen für die Natur“, bringt es Steffen Dietz, Meteorologe bei Ubimet, auf den Punkt.

Die energiegeladenen Wolken kehren von Tschechien über Wien in die Steiermark und nach Kärnten. Den Raum rund um Weiz, wo ja aktuell die Rallye stattfindet, erwischt es in unserem Bundesland als Erstes, aber auch Graz und die Südweststeiermark bleiben nicht verschont. Zehn bis 40 Liter pro Quadratmeter gehen nieder, rechnet Dietz. Lokale Überflutungen sind nicht ausgeschlossen.

„Auch kleinförmiger Hagel kann dabei sein, Sturm ist kaum zu erwarten“, erklärt der Meteorologe. Auch in der Nacht auf Samstag ziehen vom Westen nochmals kräftige Gewitter ins Land. Skywarn Austria prognostiziert, dass sich einzelne Superzellen bilden könnten.

Blitz sorgte für Waldbrand
Schon in der Nacht auf Freitag zogen Unwetter etwa über den Bezirk Liezen – auf der Grafenbergalm war durch einen Blitzschlag ein Feuer ausgebrochen. „Der Waldbrand erstreckt sich über 40 Quadratmeter“, erklärt Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband, der mit einem „Brand aus“ in den kommenden Stunden rechnet. Zwei Bundesheer- und zwei Polizeihubschrauber sind im Einsatz.

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Die aktuellen Sommergewitter sind die Vorboten für das Tief „Cerry“, das in den nächsten Tagen eine Kaltfront mit sich bringt. Samstag und Sonntag ist es noch hochsommerlich, ehe die Temperaturen sinken. Die kommende Woche verspricht dann für die ganze Steiermark Abkühlung.

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