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Österreich gespalten

Sommer lacht im Osten, lokale Gewitter im Westen

Wetter
06.06.2026 12:58
Österreichs Wetter zeigt sich am Wochenende zweigeteilt: Im Osten bleibt es sommerlich warm, im ...
Österreichs Wetter zeigt sich am Wochenende zweigeteilt: Im Osten bleibt es sommerlich warm, im Westen sind lokale Gewitter möglich.(Bild: Krone-Collage/APA/TOBIAS STEINMAURER, adobe.stock.com – Matthias Riedinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich präsentiert sich am Wochenende wettertechnisch zweigeteilt: Im Norden und Osten dominiert sonnig-warmes Sommerwetter, während im restlichen Land die Sonne nur zeitweise durchkommt. Lokal sind kurze, teils kräftige Schauer möglich.

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Das erste Juniwochenende startet in Österreich mit frühsommerlichem Wetter. Die Temperaturen bleiben angenehm warm und laden vielerorts zu Ausflügen oder einem Besuch im Freien ein, ohne dass es bereits drückend heiß wird.

Im Westen zeigt sich das Wetter bereits deutlich unbeständiger. Wolken und Regen bestimmen das Bild – und geben einen Vorgeschmack auf die kommende Woche, wenn eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern über weite Teile des Landes ziehen dürfte, wie die Unwetterzentrale bereits am Freitag ankündigte.

Wolkenmix von Vorarlberg bis Kärnten
Doch der Reihe nach: Am Samstag zeigt sich das Wetter im Norden und Osten Österreichs von seiner freundlichen Seite mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Von Vorarlberg über Salzburg bis nach Kärnten kommt die Sonne hingegen nur zeitweise durch.

Österreich
Symbol bedeckt
16° / 17°
20 km/h
03:13 h
50 %
Symbol heiter
11° / 25°
10 km/h
11:12 h
45 %
Symbol heiter
17° / 28°
15 km/h
12:22 h
50 %
Symbol heiter
16° / 30°
6 km/h
11:54 h
20 %
Symbol leichter Regen
19° / 27°
8 km/h
03:35 h
70 %
Symbol leichter Regen
16° / 18°
16 km/h
00:58 h
55 %
Symbol wolkig
11° / 19°
20 km/h
10:07 h
60 %
Symbol heiter
12° / 25°
10 km/h
11:46 h
< 5 %
Symbol wolkig
15° / 30°
9 km/h
07:05 h
25 %
Symbol stark bewölkt
17° / 22°
18 km/h
06:00 h
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Wien
Symbol leichter Regen
13° / 18°
15 km/h
04:46 h
65 %
Symbol wolkig
10° / 25°
14 km/h
09:33 h
45 %
Symbol heiter
15° / 26°
20 km/h
12:29 h
45 %
Symbol heiter
13° / 28°
9 km/h
10:33 h
25 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 23°
12 km/h
02:23 h
70 %
Symbol leichter Regen
14° / 15°
12 km/h
00:14 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 18°
19 km/h
09:40 h
70 %
Symbol heiter
10° / 24°
10 km/h
13:01 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 28°
11 km/h
07:48 h
30 %
Symbol wolkig
16° / 20°
18 km/h
06:36 h
50 %
St. Pölten
Symbol leichter Regen
16° / 17°
17 km/h
01:56 h
55 %
Symbol heiter
11° / 25°
9 km/h
10:03 h
45 %
Symbol heiter
15° / 28°
16 km/h
12:53 h
45 %
Symbol heiter
15° / 29°
8 km/h
11:30 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 27°
9 km/h
04:47 h
65 %
Symbol bedeckt
16° / 19°
18 km/h
01:56 h
50 %
Symbol heiter
11° / 20°
24 km/h
11:04 h
65 %
Symbol heiter
10° / 25°
11 km/h
12:14 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 30°
8 km/h
08:52 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 22°
20 km/h
03:50 h
60 %
Eisenstadt
Symbol starker Regen
14° / 19°
9 km/h
05:15 h
60 %
Symbol stark bewölkt
11° / 25°
14 km/h
06:48 h
50 %
Symbol heiter
14° / 26°
11 km/h
11:13 h
45 %
Symbol heiter
13° / 29°
8 km/h
10:54 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 22°
10 km/h
01:55 h
85 %
Symbol starker Regen
14° / 14°
7 km/h
00:17 h
90 %
Symbol wolkig
10° / 18°
14 km/h
08:46 h
50 %
Symbol heiter
10° / 24°
5 km/h
13:57 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
13° / 27°
7 km/h
06:04 h
35 %
Symbol stark bewölkt
16° / 19°
13 km/h
06:01 h
50 %
Linz
Symbol starker Regen
14° / 16°
7 km/h
01:54 h
65 %
Symbol stark bewölkt
11° / 23°
6 km/h
06:17 h
45 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
10:31 h
55 %
Symbol heiter
15° / 27°
7 km/h
11:46 h
30 %
Symbol Gewitter
16° / 26°
6 km/h
05:39 h
70 %
Symbol leichter Regen
15° / 18°
6 km/h
01:01 h
80 %
Symbol heiter
10° / 22°
10 km/h
10:37 h
60 %
Symbol heiter
9° / 24°
6 km/h
13:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 29°
7 km/h
09:44 h
15 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 20°
7 km/h
03:32 h
75 %
Graz
Symbol Regen
14° / 16°
2 km/h
00:38 h
60 %
Symbol stark bewölkt
12° / 23°
4 km/h
04:56 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 27°
5 km/h
09:15 h
55 %
Symbol heiter
14° / 28°
6 km/h
10:53 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
6 km/h
04:23 h
70 %
Symbol starker Regen
16° / 17°
7 km/h
00:15 h
> 95 %
Symbol wolkig
10° / 22°
5 km/h
09:09 h
60 %
Symbol heiter
9° / 24°
6 km/h
13:16 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 29°
5 km/h
09:05 h
20 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 21°
7 km/h
05:00 h
70 %
Klagenfurt
Symbol leichter Regen
11° / 19°
5 km/h
01:22 h
65 %
Symbol stark bewölkt
10° / 23°
8 km/h
04:34 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 24°
11 km/h
09:43 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 28°
7 km/h
08:29 h
50 %
Symbol starker Regen
16° / 18°
10 km/h
01:06 h
90 %
Symbol starker Regen
12° / 12°
7 km/h
00:24 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 17°
15 km/h
10:29 h
75 %
Symbol wolkenlos
10° / 24°
8 km/h
14:29 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 27°
9 km/h
08:38 h
30 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 18°
7 km/h
05:50 h
65 %
Salzburg
Symbol Regen
10° / 20°
8 km/h
01:44 h
70 %
Symbol leichter Regen
10° / 20°
9 km/h
03:58 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 26°
6 km/h
09:35 h
55 %
Symbol stark bewölkt
12° / 28°
6 km/h
06:48 h
65 %
Symbol starker Regen
15° / 19°
9 km/h
01:37 h
90 %
Symbol Regen
12° / 14°
6 km/h
01:00 h
75 %
Symbol heiter
9° / 21°
5 km/h
11:52 h
50 %
Symbol heiter
9° / 28°
4 km/h
14:04 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 28°
6 km/h
09:39 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 19°
6 km/h
07:22 h
70 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
7 km/h
03:37 h
60 %
Symbol stark bewölkt
9° / 19°
10 km/h
05:42 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 20°
7 km/h
09:18 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 24°
7 km/h
06:54 h
60 %
Symbol starker Regen
14° / 14°
11 km/h
00:14 h
> 95 %
Symbol bedeckt
10° / 14°
6 km/h
03:05 h
75 %
Symbol heiter
7° / 17°
8 km/h
12:19 h
45 %
Symbol heiter
9° / 22°
7 km/h
12:43 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 22°
11 km/h
07:48 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 18°
8 km/h
08:54 h
75 %
Bregenz
Wetterdaten:

Bereits am Vormittag ziehen im westlichen Bergland erste Regenschauer durch, am Nachmittag breiten sich diese auch auf Teile Oberösterreichs, der Obersteiermark und Kärntens aus. Lokal sind dabei auch Gewitter möglich. Im Osten und Südosten bleibt es dagegen überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen je nach Region Höchstwerte zwischen 19 und 27 Grad.

Gewittergefahr in den Bergen
Der Sonntag startet in Österreich zunächst trocken und abseits lokaler Restwolken häufig sonnig. Im Tagesverlauf türmen sich allerdings Quellwolken auf. Am Nachmittag muss vor allem im zentralen Bergland mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, gegen Abend können diese vereinzelt auch den Süden erreichen. Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt es dagegen deutlich stabiler. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 29 Grad, wobei es vor allem im Osten sommerlich warm wird.

Lesen Sie auch:
Die Mattig ist zwischen Mattighofen und Helpfau-Uttendorf derzeit völlig ausgetrocknet.
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Triste Prognose
Die Gewitter waren für die Gewässer noch zu wenig
02.06.2026

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Österreich verbreitet sonnig. Inneralpine Restwolken lösen sich am Morgen zunächst auf, bevor sich im Tagesverlauf erneut Wolken am Himmel bilden. Im Bergland steigt damit die Schauer- und Gewitterneigung wieder an, während es im Hügel- und Flachland meist trocken und sonnig bleibt. Lediglich einzelne Gewitter können dort kurzfristig für auffrischenden Wind sorgen. Bis zu 30 Grad sorgen für echtes Sommerfeeling.

Temperatursturz ab Dienstag
Am Dienstag erreicht von Nordwesten her eine Kaltfront Österreich. Bereits am Morgen sorgt sie von Vorarlberg bis Salzburg für schauerartigen, teils gewittrigen Regen, der sich im Tagesverlauf weiter nach Osten ausbreitet. Lokal drohen heftige Gewitter, bis zum kommenden Wochenende sinken die Temperaturen deutlich. 

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