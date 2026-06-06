Sommer lacht im Osten, lokale Gewitter im Westen

Gewittergefahr in den Bergen

Der Sonntag startet in Österreich zunächst trocken und abseits lokaler Restwolken häufig sonnig. Im Tagesverlauf türmen sich allerdings Quellwolken auf. Am Nachmittag muss vor allem im zentralen Bergland mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, gegen Abend können diese vereinzelt auch den Süden erreichen. Im Donauraum und im östlichen Flachland bleibt es dagegen deutlich stabiler. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 29 Grad, wobei es vor allem im Osten sommerlich warm wird.