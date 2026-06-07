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Abkühlung steht bevor

Nach 27 Grad steigt die Gewittergefahr jetzt an

Steiermark
07.06.2026 14:10
Am Montag sind erste Gewitter im Bergland zu erwarten.
Am Montag sind erste Gewitter im Bergland zu erwarten.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Am Sonntag wurde in Graz bislang der steirische Tageshöchstwert erreicht. Eine Kalt- und Gewitterfront soll das Land erst in den nächsten Tagen erreichen.

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Nach morgendlichem Sonnenschein zeigen sich in Graz immer mehr Wolken am Himmel. Vereinzelt wird es heute laut GeoSphere Austria zu kurzen, lokalen Regenschauern in der Steiermark kommen. In den Bergen ist das Wetter unbeständig. Ein Kälteumschwung ist vorerst aber noch nicht zu erwarten.

Werte über dem Durchschnitt
In der Landeshauptstadt wurden bereits 27 Grad gemessen. Das ist sogar mehr als der Durchschnittswert Mitte Juni – dieser liegt bei 25 Grad Celsius. Die Gewittergefahr soll vor allem am Montag steigen. „Im Bergland, von den Niederen Tauern bis zur Eisenwurzen, bilden sich einige Quellwolken, und einzelne, kräftige Gewitter sind möglich“, sagt Meteorologe Alexander Hedenig von der GeoSphere. Im Süden startet der Montag zwar bewölkt, die Sonne zeigt sich allerdings im Laufe des Tages. Der Experte erwartet einen Sommertag bis zu 28 Grad.

Nach Sommertagen kommt die Abkühlung
Am Dienstag steht dann ein Wetterumschwung bevor. In Bad Aussee sind nur mehr bis zu 20 Grad prognostiziert, im Süden soll es noch einmal sehr warm werden (bis zu 28 Grad), aber kräftige Regenschauer sind in der ganzen Steiermark zu erwarten. „Die Abkühlung bleibt, am Mittwoch wird es trüb mit 15 bis 19 Grad, maximal 20 Grad im Süden“, so Hedenig. Der Donnerstag soll etwas Besserung mit mehr Sonne bringen, die Temperaturen bleiben aber gedämpfter bei bis zu 22 Grad.

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