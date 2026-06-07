Nach 27 Grad steigt die Gewittergefahr jetzt an

Werte über dem Durchschnitt

In der Landeshauptstadt wurden bereits 27 Grad gemessen. Das ist sogar mehr als der Durchschnittswert Mitte Juni – dieser liegt bei 25 Grad Celsius. Die Gewittergefahr soll vor allem am Montag steigen. „Im Bergland, von den Niederen Tauern bis zur Eisenwurzen, bilden sich einige Quellwolken, und einzelne, kräftige Gewitter sind möglich“, sagt Meteorologe Alexander Hedenig von der GeoSphere. Im Süden startet der Montag zwar bewölkt, die Sonne zeigt sich allerdings im Laufe des Tages. Der Experte erwartet einen Sommertag bis zu 28 Grad.

Nach Sommertagen kommt die Abkühlung

Am Dienstag steht dann ein Wetterumschwung bevor. In Bad Aussee sind nur mehr bis zu 20 Grad prognostiziert, im Süden soll es noch einmal sehr warm werden (bis zu 28 Grad), aber kräftige Regenschauer sind in der ganzen Steiermark zu erwarten. „Die Abkühlung bleibt, am Mittwoch wird es trüb mit 15 bis 19 Grad, maximal 20 Grad im Süden“, so Hedenig. Der Donnerstag soll etwas Besserung mit mehr Sonne bringen, die Temperaturen bleiben aber gedämpfter bei bis zu 22 Grad.