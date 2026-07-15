Blitzschläge: Waldbrände fordern Hunderte Helfer

Wurzelstock ging in Flammen auf

Am Dienstagnachmittag ist es auch in Matrei in Osttirol zu einem Waldbrand gekommen – jedoch zu einem weitaus kleineren. Im Ortsteil Kienburg brannte ein Wurzelstock sowie der umliegende Waldboden. Als Ursache für das Feuer werde auch hier ein Blitzschlag vermutet, der sich im Zuge eines zuvor durchgezogenen Gewitters ereignet hatte. Da sich die Brandstelle in einem steilen und schwer zugänglichen Waldstück rund 400 Höhenmeter oberhalb des Tales befand, wurde ein Hubschrauber und eine Drohne zur Lagebeurteilung und Brandbekämpfung angefordert.