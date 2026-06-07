Hetzjagd durch die Nacht: Mann mehrfach attackiert

Lautstarke Schreie alarmierten Zeugen am Samstagabend vor einem Wohnhaus in Wien-Liesing. Ein 30-jähriger Mann wurde dort von zwei bislang unbekannten Männern attackiert. Laut Polizei sollen die Täter mit Messer und Holzstock auf ihn losgegangen sein. Eine brutale Verfolgungsjagd nahm ihren Lauf ...
Die brutalen Szenen erinnern an eine regelrechte Hetzjagd, die sich am späten Abend auf offener Straße abgespielt haben soll. Nur die lauten Schreie eines 30-jährigen Mannes machten Anrainer auf den Vorfall aufmerksam.
Gegen 22 Uhr wollte der Mann seine Wohnung verlassen, als er kurz vor dem Wohnhaus von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wurde. Was genau die Situation eskalieren ließ, ist laut Polizei unklar – fest steht jedoch: Kurz darauf sollen die beiden Männer auf den 30-Jährigen losgegangen sein und ihn brutal geschlagen und getreten haben.
Einer der Täter soll ein Messer, der andere einen Holzstock mitgeführt haben, berichtet Polizeisprecherin Irina Steirer.
Dramatische Flucht auf offener Straße
Für den 30-Jährigen begann eine dramatische Flucht durch die Nacht: Ihm gelang zunächst die Befreiung, doch die Angreifer holten ihn erneut ein und gingen wieder auf ihn los. Trotz weiterer Attacken konnte er sich laut Polizei ein zweites Mal losreißen und fliehen. Auf der Flucht griff er zu einer Metallstange, die er zur Abwehr weiterer Schläge an sich nahm.
Doch damit nicht genug: Die Täter sollen den 30-Jährigen nochmals eingeholt, zu Boden gestoßen und mit einem Messer auf ihn losgegangen sein. „Der Mann konnte die Attacke nur mit den Armen und einer Metallstange abwehren“, so Steirer.
Motiv völlig unklar
Erst als Anrainer die Polizei verständigten, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Motiv ist weiter völlig unklar, die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der 30-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien noch vor Ort erstversorgt.
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