Hetzjagd durch die Nacht: Mann mehrfach attackiert

Dramatische Flucht auf offener Straße

Für den 30-Jährigen begann eine dramatische Flucht durch die Nacht: Ihm gelang zunächst die Befreiung, doch die Angreifer holten ihn erneut ein und gingen wieder auf ihn los. Trotz weiterer Attacken konnte er sich laut Polizei ein zweites Mal losreißen und fliehen. Auf der Flucht griff er zu einer Metallstange, die er zur Abwehr weiterer Schläge an sich nahm.